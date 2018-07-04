休息室零垃圾 俄文留言謝謝

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中國時報
／東京3日電

世界盃足球賽3日的賽程中，日本代表隊敗給強敵比利時隊，沒能進入世界8強，卻因球員將休息室置物櫃整理得乾淨無比，而在推特上受到海內外大大的讚揚。

FIFA的工作人員在推特上寫著：「我們發現了真正的勝者」，還PO出日本隊輸球離開休息室後，休息室被收拾得乾乾淨淨的相片。

內文寫道，「這是比利時之戰敗北之後的日本隊的休息室。（他們）在球場上向球迷們致謝，待機板凳和休息室置物櫃全都打掃乾淨，再接受媒體訪問，還留了張用俄文寫的『謝謝』的字條。真是所有球隊的模範！為能夠接待日本，感到光榮！」

日媒指出，日本隊的休息室打掃得就像使用前一樣光亮、整潔，讓人想起日本的中、小學老師經常講的，「要打掃到比你來的時候還要整潔再回家」。

日本代表隊的此一行動，引起來自世界各地極大的迴響。網友們表示，「我們向他們學到很多東西」、「真的是很漂亮的行動，同樣（輸球）狀況下，如果是其他的人，說不定會把房間弄得亂七八糟」、「最高級的態度」、「我們發現了真正的勝者」。

「他們的球隊和觀眾都是偉大的代表」、「棒極了！日本是偉大的國家」、「非常的體貼，很棒的禮節」、「真像運動家的行動！」、「太帥了！」、「Arigato(日語發音的謝謝！)」。

日本隊這次雖然沒能進到8強，但無論是在場上或場外，他們的表現都讓日本人感到驕傲。

(中國時報)

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