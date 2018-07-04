北歐海盜逞凶 收服十字軍團

2018年07月04日 04:10 中國時報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

3日晚間進行俄羅斯世界盃第7場16強賽，由「十字軍團」瑞士對上「北歐海盜」瑞典，兩隊上半場45分鐘激戰都無功而返，帶著0：0僵局進入下半場，直到比賽第66分鐘，瑞典佛斯伯格攻破球門，1：0氣走「十字軍團」，「北歐海盜」相隔24年再闖8強。

佛斯伯格這記進球相當戲劇化，他起腳之後，球碰到出腳防守的瑞士球員阿坎吉，也改變了方向，不過這球因為佛斯伯格有射正，所以判定是他進球，不是阿坎吉烏龍球。

眼看「北歐海盜」率先進球，瑞士在第73分鐘換下兩名中場祖伯和澤麥利，排上兩名前鋒恩波洛與塞費羅維奇要加強攻勢，奈何突破不了，隨後而瑞典在第82分鐘換上兩名後衛歐爾森、克拉夫斯來加強防守。

下半場傷停補時階段，瑞士蘭格在接近禁區處犯規，吃下一張紅牌，原本裁判要判12碼罰球，經過VAR再次檢查之後，改判自由球，瑞典雖無緣再追加一球，但這時比賽時間終了，瑞士帶著遺憾離開。

折射進球 奠定勝基

瑞典是1958年世足賽主辦國，當年留下亞軍，1994年美國世足賽則以季軍坐收，接下來兩度參賽都是止步16強，如今總算是重返世足8強；瑞士則是自從1954年主辦世足踢進8強之後，接下來最好成績只能挺進到16強。

雙瑞對壘 展青訓成果

本戰剛好是瑞典隊史在世界盃第50場賽事，是世足賽史第11支達此里程碑的隊伍，這11隊當中，只有墨西哥（出賽57場）是唯一還沒拿過世足冠軍的國家。而瑞典除了1958年主辦世足賽那次有連勝過，接下來遲遲無法在世足連勝，直到本屆終於在小組賽最後一場及16強戰踢出2連勝。

本戰雙方都有球員因兩張黃牌禁賽，瑞典是中場大將拉森，瑞士是兩位後防主力林區史泰納、夏爾，上半場兩邊都曾因對方失誤出現進攻機會，可惜都功虧一簣，最終全場統計，瑞士18次射門僅5次射正，瑞典則12次射門6次射正。

這是「雙瑞」自2002年3月友誼賽1：1平手之後，睽違超過16年的首次過招，也是彼此首度在歐洲盃或世足賽等級的大賽對壘，由於瑞典陣中有6名2015年歐青賽冠軍隊成員、瑞士隊有3人是2009年U17世界盃冠軍成員，因此這場比賽也被視為兩國長時間優秀青訓的成果演練。

(中國時報)