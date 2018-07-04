父遭綁架 奈隊長仍為國完賽

2018年07月04日 04:10 中國時報 廖德修 ／綜合報導 ／綜合報導

世足賽舉世矚目，沒想到球員的家人也成了歹徒覬覦的目標。奈及利亞隊長歐比米克爾之父，6月27日於參加葬禮途中突然被綁票，同行的還有一名司機，地點是在奈國東南鄉間。米克爾則在對阿根廷之戰開賽前4小時接到綁匪的電話，對方勒贖1000萬奈幣、約2.8萬美元；歹徒並威脅他不得報警，否則立刻撕票。

米克爾說，那場比賽攸關奈國晉級與否，不能讓全國1.8億同胞失望，也不想造成教練和隊友的困擾，因此都未透露，包括他的老闆與奈國足協也不知情。米克爾說：「我很困惑！一時之間不知怎麼辦？那是我的父親，但我又不想因為私人的問題讓全隊上下分心，進而影響比賽。」

最後米克爾決定暫時公而忘私，先把父親被綁票一事置諸腦後，全力投入比賽；其實也擔心消息曝光後反而引發殺機，激怒歹徒殺害其父。在這種忐忑不安的心情下出賽，多少也影響到擔任中場的米克爾，後來奈國以1比2飲恨，眼看阿根廷晉級16強。比賽結束後米克爾無暇多想，立刻飛回英國的家，全力營救老父。

隔了將近1周後，昨警方終救出他的父親和司機，據米克爾家人說，老人家雖然飽受折磨，身上有多處傷口，幸好保住一命。米克爾昨天到醫院探視老父，也正式對外公開這件事，並考慮安排父親到國外就醫。

無論如何，這件事讓米克爾寢食難安多日，如今父親已被救出，性命無礙，米克爾決定等事情大致告一段落，這兩天就會飛往中國大陸，向所屬的中超天津泰達報到。31歲的米克爾曾效力英超切爾西多年，去年轉戰中超。

(中國時報)