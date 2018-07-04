受困10天 泰13師生 奇蹟生還

泰國受困洞穴少年足球員一名家屬2日晚間獲報喜訊後難掩喜悅之情，開懷地展示國際救援人員在洞穴內拍下的少年們歡笑合影照片。（法新社）

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中國時報
／綜合報導
救援隊7月2日在「睡美人」地下洞穴的主通道涉水前進，洞內能見度很低。（美聯社）
救援隊6月30日在地下洞穴的入口進行搜救作業。（美聯社）
足球隊受困洞穴示意圖
泰國少年足球隊受困獲救事件簿
救人方案

「謝謝你們」、「（我們要）吃的，告訴他們我們好餓」！這是奇蹟生還的泰國足球小將和教練對搜救人員說的第一句話。儘管13人看起來都十分消瘦憔悴，但全員平安。英國搜救人員2日尋獲他們，其中一名男孩還感激地向救難人員鞠躬，顫抖地說：「謝謝你們」。全球不少關心他們命運的人，看到這一幕忍不住感動落淚。

英國廣播公司（BBC）報導，2名英國專業潛水搜救人員史丹頓、沃蘭森2日潛入山洞內數小時後，在距離洞口約2公里的岩壁上找到受困師生，他們穿著足球球衣，被湍急的水流包圍。史丹頓用英語詢問：「你們有幾個人？」獲救師生答：「13人！」「13人？太好了！」潛水伕安撫他們說，雖然無法立刻帶大家出去，但之後會有很多人回來救他們，「我們只是第一批（救援人員）」。

守候家屬激動落淚

一名男孩忍不住說：「（我們要）吃的，告訴他們我們好餓」，還有受困者詢問當天星期幾，潛水伕回答：「星期一。你們已經在這裡（第）10天了。你們真的很堅強！」最後受困少年問潛水伕：「你們什麼時候要來救我們出去？」對方回答「我們希望明天就來」、「海軍海豹部隊明天會帶食物、醫生和所有必需物品來。」

足球隊奇蹟生還的消息傳出後，守在洞穴附近的家屬相互擁抱，臉上也露出多日不見的笑容。

無任何存糧與裝備

足球隊的13人失聯後，大規模救援行動受連日暴雨阻礙，但來自大陸、美國、英國、日本等10國的搜救專家不放棄希望，趁雨勢減緩，深入洞內搜索。泰國海軍海豹部隊研判，這些男孩可能躲在洞內地勢較高的「芭達雅灘」（Pattaya Beach），潛水伕2日到達距離芭達雅灘約400公尺處，沿途還深入11個分支洞穴搜索，最後終於找到受困師生。

這支名為「野豬」的少年足球隊隸屬於美塞縣的1所學校，成員年齡介於11至16歲，他們23日上午練完球後，在25歲教練的帶領下，進入知名的「睡美人」（Tham Luang Nang Non）鐘乳岩地下洞穴探險，結果因大雨淹沒洞穴入口而受困。當晚，1名男孩的母親報警稱兒子失蹤，警方隨即展開搜索，並在入口旁發現失蹤少年和教練的腳踏車、機車、球鞋及背包，顯示他們未帶任何裝備進入洞內。

睡美人洞全長10.3公里，是泰國第4長的洞穴。由於洞內水流湍急、汙泥堆積，搜救人員形容，「彷彿在冰咖啡裡潛水」，因此後續搜救難度很高。

(中國時報)

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