洞窄水深難救援 方案多管齊下

2018年07月04日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

失蹤多日的泰國少年足球隊成員和教練等13人終於被尋獲，但他們被困的洞穴地形複雜、空間狹窄兼水位深，能見度近乎零，嚴重阻礙救援。目前救援隊已基本確定採用潛水方式將受困人員運出，最快在3日深夜開始將他們轉移到洞內的安全地帶，4、5日開始營救出洞。

泰國海軍擬分三個階段救人，首先是運送緊急食品和藥品；其次派醫護人員到洞內，並將空氣泵入洞穴；最後一步則是教導足球隊少年使用潛水設備，然後再由潛水員把他們救出。而為防情況有變，泰國軍方3日也決定向被困人員提供最少4個月食糧。

新華社援引大陸洞穴救援專家隊隊長王英頡表示，經各國專家商討，救援隊基本確定採潛水方式將受困人員運出，目前正在進行準備。如一切順利，潛水員將於3日深夜開始護送受困人員。現救援方案正按照第二階段穩步進行中，指揮中心計畫4、5日開始進行第三階段─營救出洞。

英國洞穴救援協會組織副主席懷特豪斯（Bill Whitehouse）指出，潛水員已把裝備和供氧系統運入山洞支援，並鋪設潛水路線讓潛水員把食物、醫療及其他用品送到少年手上。救援隊特別在洞內每隔50或100公尺放置氣瓶，連接成一條氣瓶補給帶。

另有專家指出，派潛水員把人救出洞穴，是最快但也是最危險的方法。因為洞內的水質混濁水流又相當湍急，足球隊少年在水裡零能見度情況下，很容易恐慌而自亂陣腳，令他們及搜救員的生命受到威脅。

泰國軍方救援人員表示，由於洞穴水位仍高漲，除非這13人學會潛水，否則可能繼續受困在洞穴內數個月，直到水位退去。其他方案將同時推進，包括鑿洞排水，甚至考慮從山腰鑽開通道。

(中國時報)