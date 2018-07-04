洞窄水深難救援 方案多管齊下

友善列印
中國時報
／綜合報導

失蹤多日的泰國少年足球隊成員和教練等13人終於被尋獲，但他們被困的洞穴地形複雜、空間狹窄兼水位深，能見度近乎零，嚴重阻礙救援。目前救援隊已基本確定採用潛水方式將受困人員運出，最快在3日深夜開始將他們轉移到洞內的安全地帶，4、5日開始營救出洞。

泰國海軍擬分三個階段救人，首先是運送緊急食品和藥品；其次派醫護人員到洞內，並將空氣泵入洞穴；最後一步則是教導足球隊少年使用潛水設備，然後再由潛水員把他們救出。而為防情況有變，泰國軍方3日也決定向被困人員提供最少4個月食糧。

新華社援引大陸洞穴救援專家隊隊長王英頡表示，經各國專家商討，救援隊基本確定採潛水方式將受困人員運出，目前正在進行準備。如一切順利，潛水員將於3日深夜開始護送受困人員。現救援方案正按照第二階段穩步進行中，指揮中心計畫4、5日開始進行第三階段─營救出洞。

英國洞穴救援協會組織副主席懷特豪斯（Bill Whitehouse）指出，潛水員已把裝備和供氧系統運入山洞支援，並鋪設潛水路線讓潛水員把食物、醫療及其他用品送到少年手上。救援隊特別在洞內每隔50或100公尺放置氣瓶，連接成一條氣瓶補給帶。

另有專家指出，派潛水員把人救出洞穴，是最快但也是最危險的方法。因為洞內的水質混濁水流又相當湍急，足球隊少年在水裡零能見度情況下，很容易恐慌而自亂陣腳，令他們及搜救員的生命受到威脅。

泰國軍方救援人員表示，由於洞穴水位仍高漲，除非這13人學會潛水，否則可能繼續受困在洞穴內數個月，直到水位退去。其他方案將同時推進，包括鑿洞排水，甚至考慮從山腰鑽開通道。

(中國時報)

受困10天 泰13師生 奇蹟生還 確認全員存活 親友喜極而泣

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。