確認全員存活 親友喜極而泣

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中國時報
／綜合報導

泰國清萊府12名少年足球員及教練過去9天受困地下洞穴與外界失聯期間，他們的父母、親戚、同學與老師始終未曾放棄希望，每日祈禱奇蹟發生，在心理煎熬下期盼親人平安回家。當眾人得知國際搜救隊已找到他們的下落且確認全員存活後，喜悅之情寫在臉上，不少人更喜極而泣。

12歲待救少年蒙哥的母親丁納康，長時間守在洞穴附近等候愛子的音訊，當她獲報佳音後備感欣慰：「我好高興，希望蒙哥身體與心理都健康安適。」另一位也在現場的家屬破涕為笑：「我無法以言語形容我有多開心。」

受困的少年足球員中有6人就讀清萊府美塞縣Prasitsart中學，該校老師指出，所有師生在過去這幾天內心非常沉重難熬，時時牽掛著他們的安危，大家更每天集體為他們誦經祈禱平安。如今獲報喜訊，大家才如釋重負。

該校學生帕塔納巴特地為他們譜寫打氣歌曲，題為「黑暗中的勇氣」（Courage in the Darkness），他並在好消息傳回後隔天於學校朝會上獻唱。師生們受其心意感動，一掃連日鬱悶的心情，紛紛綻露笑顏，場面至為感人。

校長彭書安告訴6名學生的家長，不需擔心他們這段期間的課業，因為校方將會特別指派一名教師，協助他們跟上學習進度。

他們所屬的穆帕學院足球俱樂部總教練亦雀躍不已，他相信，他們這次歷險歸來後，將會更加堅強茁壯。而他會力挺深具潛力的小球員們實現足球夢。

(中國時報)

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