大水阻出路 也成續命丹

2018年07月04日 04:10 中國時報 實習編譯黃怡瑋／綜合報導

泰國足球隊員及教練全員奇蹟生還，但在9天毫無進食的情況下，究竟如何生存？據美國科學雜誌指出，一般人在缺乏水分跟食物的情況下，難以活過7天。被大水圍困的泰國足球員能撐9天的主要原因是因為有水！可以說大水雖阻擋他們的出路，但也成為救命仙丹。

根據醫學研究，人在不進食但有補充水分時，可以存活28到40天。人體需要能量跟水才能生存，而能量主要透過進食產生。在絕食的情況下，身體會陷入飢餓，開始調整代謝模式。在連續飢餓24到72小時後，身體會分解脂肪跟蛋白質，轉化成葡萄糖，維持人類血糖平衡。在飢餓3天後，肝臟會分解脂肪酸，形成大量酮體，大腦會消耗酮體維持血糖穩定。因此脂肪是挨餓多天的主要能量來源。

台灣一名42歲男子曾在海上漂流60小時，過程中毫無進食卻奇蹟似生還。日本一名男童在北海道森林中獨自求生長達7天，最後也成功獲救。

而泰國小足球員因為是體育健將，身體素質好，加上可補充水分，才能成功在不進食的情況下生存達9天。專家估計，9天不進食，一般人至少減少6-8公斤的體重。從救災現場傳出的畫面來看，這些原本體能超棒的未來世界杯足球健兒，在長期飢餓下已經是骨瘦如柴了。

(中國時報)