大水阻出路 也成續命丹

友善列印
中國時報
實習編譯黃怡瑋／綜合報導

泰國足球隊員及教練全員奇蹟生還，但在9天毫無進食的情況下，究竟如何生存？據美國科學雜誌指出，一般人在缺乏水分跟食物的情況下，難以活過7天。被大水圍困的泰國足球員能撐9天的主要原因是因為有水！可以說大水雖阻擋他們的出路，但也成為救命仙丹。

根據醫學研究，人在不進食但有補充水分時，可以存活28到40天。人體需要能量跟水才能生存，而能量主要透過進食產生。在絕食的情況下，身體會陷入飢餓，開始調整代謝模式。在連續飢餓24到72小時後，身體會分解脂肪跟蛋白質，轉化成葡萄糖，維持人類血糖平衡。在飢餓3天後，肝臟會分解脂肪酸，形成大量酮體，大腦會消耗酮體維持血糖穩定。因此脂肪是挨餓多天的主要能量來源。

台灣一名42歲男子曾在海上漂流60小時，過程中毫無進食卻奇蹟似生還。日本一名男童在北海道森林中獨自求生長達7天，最後也成功獲救。

而泰國小足球員因為是體育健將，身體素質好，加上可補充水分，才能成功在不進食的情況下生存達9天。專家估計，9天不進食，一般人至少減少6-8公斤的體重。從救災現場傳出的畫面來看，這些原本體能超棒的未來世界杯足球健兒，在長期飢餓下已經是骨瘦如柴了。

(中國時報)

確認全員存活 親友喜極而泣 英籍潛水員 救難英雄

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。