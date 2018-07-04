英籍潛水員 救難英雄

2018年07月04日 04:10 中國時報 實習編譯黃怡瑋／綜合報導

泰國足球隊員被尋獲，最快找到他們的英國潛水員史丹頓（Rick Standon）與沃蘭森（John Volanthen）成為救難英雄。

這兩位救難英雄都是英國洞穴救援協會的救援專家，有超過35年的洞穴潛水救援經驗，常在世界各地合力救難。此次自願到泰國尋找受困的足球隊，是順利尋獲全數隊員的重要功臣。

兩位潛水員尋獲泰國足球隊員的當下，潛水員還出聲安慰受困青少年，告訴他們馬上會有人來救大家，暖心舉動溫暖了足球隊員，讓他們盼了9天的希望終於來臨。

英國洞穴協會副會長懷海德（Bill Whitehead）表示，兩名救難英雄自願打頭陣，游過一段狹窄的水道，才進到洞穴中，發現受困隊員的蹤跡。

史丹頓今年已經55歲，除了是搜救會成員也是名消防員，此生救人無數。他說搜救已經成為他的興趣，未來也會繼續救援，不求任何回報。沃蘭森則是位電腦工程師，他認為這只是他們該做的事。

這次參與現場搜救的國內外救援人員超過千人，包括來自大陸、美國、英國、澳大利亞、緬甸、寮國等地的專業人員，與泰方救援人員協力開展救援。最後所幸英國搜救人員率先尋獲失蹤隊員，讓家屬跟足球隊員讓家屬跟足球隊員都可以鬆一大口氣。

(中國時報)