兩岸股匯大地震 新台幣歪腰

2018年07月04日 04:10 中國時報 黃有容 、 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

陸美貿易戰「開火」倒數，戰事甚至擴大成貨幣大戰，人民幣昨早開盤重挫並狂瀉700點，貶破6.7元對1美元心理防線，創11個月新低；新台幣受人民幣重挫影響跟著「歪腰」，終場收30.586元對1美元，創近1年新低，而兩岸貨幣大貶，恐慌情緒蔓延，也造成兩岸三地股市巨震。

面對驚慌情緒擴大，中國人民銀行行長易綱昨日首度出面喊話，重申保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，另防患金融危機爆發，大陸國務院金融穩定發展委員會也首次召開會議。

人行急喊話 陸股反攻

人行喊話後，一度開盤重挫的陸股及港股，開始上演大反攻，恆生指數從盤中跌幅逾3.33%，終場收窄至1.41%，A股也出現V型反彈，滬指、深成指及創業板三大股指，午後全面翻紅。

至於新台幣，早盤受人民幣重挫影響，盤中重貶超過1角，不過隨著人民幣貶勢收斂，也跟著回魂，終場貶值降至6.3分，以30.586元對1美元作收，是連續2個交易日收貶，雖然30.6元失而復得，但仍為近1年新低價。

外資賣超台股已創2008年來新高，3日跌破年線，下跌62.22點，終場收在10715.72點，金管會證期局副局長張振山表示，和其他亞洲市場相比，台股仍抗跌。

張振山認為，今年1到5月上市櫃公司營收較去年成長了9.59％，台股殖利率4.05％也維持高檔，國內景氣還是溫和擴張狀態。他指出，陸美貿易戰，或美國和歐盟間的貿易情勢變化，都要持續觀察。

貶值雙面刃 會有極限

面對外界憂心貿易戰延燒至貨幣戰，再加上美國加快升息步伐，恐引爆新一波金融風險，統一投顧董事長黎方國認為，新興市場國家無論在外匯存底、債務赤字上都沒那麼嚴重，債券殖利率也沒有異常飆高，理性來看「如1997年的亞洲金融風暴不可能發生」。

黎方國指出，人民幣大貶，的確是大陸因應貿易戰採取的措施，這也將會帶動亞洲鄰近國家、包括台幣等貨幣趨貶，以增加出口優勢；但貨幣貶值是「雙面刃」，可能影響物價和通膨，但貶值「會有極限」，人民幣繼續貶值，陸對美貿易順差將加大，這並不是川普的目的。

(中國時報)