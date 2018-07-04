貿易戰爆發 逾5成台廠憂衝擊

2018年07月04日 04:10 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

陸美貿易戰持續出招，美國商務部底下機構昨日發表聲明，基於「國安風險」，建議拒絕中國移動通信集團向美國提供電信服務。而中經院同日發表對台灣廠商調查結果，超過半數製造業者認為，「陸美貿易糾紛」將對公司訂單和營運造成影響，恐帶來原物料價攀升，或訂單、客戶流失。

美商務部國家電信暨資訊署（NTIA）公開聲明中直指擁有8億9900萬用戶的電信營運商中國移動「會被大陸政府利用甚至掌控」，如讓其進入美電信市場，恐怕將「對國安環境造成無法承受的風險」，認為聯邦傳播委員會（FCC）應該拒絕中國移動在2011年提出的電信服務申請。

這份聲明讓中國移動股價當天開盤就重跌2.6%，直落4年來最低點。而面對陸美貿易戰一再升級，中經院昨日發表「2018年上半年臺灣採購經理人營運展望調查」，結果顯示，逾半數受訪廠商擔心陸美貿易戰會對公司訂單或營運造成影響。

製造業有66.2%受訪企業指出，貿易戰恐導致原物料價格攀升，也有4成認為會受到採購政策調整的影響；而非製造業則有近5成憂心貿易戰造成訂單或客戶流失。廠商最關切的總經議題中，製造業與非製造業都認為「兩岸關係」及「匯率變動」都將攸關2018年的營運展望；製造業最關心國際能源和原物料價格，非製造業廠商則關切勞動成本與人力短缺。

(中國時報)