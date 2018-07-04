臺灣服務業大評鑑 中信奪金牌

2018年07月04日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

由《工商時報》主辦2018「臺灣服務業大評鑑」昨日舉行頒獎典禮，中國信託商業銀行因提供親切、貼心及專業的服務，有效率的協助客戶解決問題，服務熱忱及品質傲視同業，榮獲本國銀行業金牌獎，中國信託銀行總經理陳佳文特別出席頒獎典禮代表領獎。

中國信託今年以來在品牌經營、金融專業及企業社會責任的傑出表現，獲各界肯定。包括中信銀行連續六年獲英國Brand Finance「全球500大銀行品牌調查」評選為臺灣銀行業第一品牌，亞洲企業商會頒發「社會公益發展獎」及「健康衛生推廣獎」等77項國內外大獎肯定，顯示中國信託專注經營本業同時，積極落實回饋社會及企業永續相關作為。

陳佳文指出，中信銀一直致力於結合金融科技，提供客戶最優質的金融服務體驗，包括指靜脈無卡提款、分行預約服務、分行遠距服務，此外亦推出智能理財服務，客戶服務則導入智能客服，並利用大數據，推出線上申貸服務，客戶從申貸到撥款都能線上完成，讓客戶從實體通路到網路平臺，都能感受到便利的全方位服務。

《工商時報》「臺灣服務業大調查」已邁入第7年，今年委託專業調查單位，選定臺灣33個服務業種、444家門市店點，還出動SGS認證合格的神秘客親赴評鑑各點，以重覆稽查、客服電話及網站監測三種方式，評選出各業種服務最佳的企業。

此次調查，神祕客前往中信銀分行進行評鑑，分行同仁主動協助客戶處理金融相關業務，減少客戶等待時間；此外，見到年長客戶時，亦主動快步上前攙扶關懷，協助年長者辦理各項業務。

在電話客服部份，評鑑人士感受到中國信託客服人員親切的態度及服務熱忱，面對顧客的各項疑問均能耐心回應，並協助客戶獲得滿意解答；在官網針對客戶意見及疑問，亦能迅速給予回應，因此榮獲本國銀行業金牌獎。

(中國時報)