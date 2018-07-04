勞動基金5月轉正 下半年波動大

2018年07月04日 04:10 中國時報 李宜秦／台北報導

勞動部勞動基金運用局昨日指出，截至今年5月底為止，整體勞動基金規模為3兆7994億元，自2月以來連續3個月收益率為負，5月終於轉正，收益數達466.7億元。未來因國際情勢影響，整體金融市場動盪，基金局預估下半年波動較大，投資傾向保守，將審慎以對。

受川普貿易政策、北韓政治與歐洲選舉等影響，勞動基金在今年1月到4月整體金融市場波動大，自2月以來連續3個月收益率為負數，2月收益率為-0.41%、3月為-0.39%、4月為-0.49%。其中收益數又以2月虧損最多，虧損值高達762.8億元，4月底時總收益數虧損141.2億元，直到5月收益率終於轉正，為0.36%。

根據基金會公布最新勞動基金運用情況資料顯示，新制勞退基金規模為2兆269億元，舊制勞退基金規模為9079億元，勞保基金規模為7205億元，就保基金規模為1205億元，職災保護專款規模為109億元，積欠工資墊償基金規模為127億元。

新制、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款以及積欠工資墊償基金的收益率分別為0.91%、1.57%、0.14%、0.90%、0.39%及0.60%。另外，受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為2981億元，收益數為10.3億元，收益率為0.36%。

基金局副局長劉麗茹表示，下半年受各國央行貨幣政策正常化時程、貿易保護主義興起及地緣政治風險等不確定因素，波動可能較大，須審慎以對。

(中國時報)