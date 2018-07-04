華航飛安教育展 貫徹飛安第一

中華航空舉辦首屆飛行安全教育展，透過宣導方式，要求企業員工落實飛航安全作業及安全管理系統，展現貫徹「飛安第一」的決心。（華航提供）

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中國時報
／台北報導

中華航空昨日起在華航園區舉辦首屆飛行安全教育展，透過宣導方式，要求企業員工落實飛航安全作業及安全管理系統，並規劃一系列民航法規和航空實務專題講座，扎根安全教育，展現貫徹「飛安第一」的決心。

華航表示，飛安展覽主題為「逆風翱翔－那些造就旅程的重要小事」，說明華航謹慎面對飛行與旅客安全的專注態度，旅客得以安心搭乘翱翔天際。展出內容包括介紹安全管理系統（Safety Management System）、飛安事件歷史紀錄、近年活動作品回顧等，也邀請主管機關就民航監理、整體運作環境變化以及法規面，進行航空實務專題演講，強化員工對安全管理系統及飛航標準法規的認識與理解。

華航總經理謝世謙強調，安全是華航無可妥協的最高原則，透過各項管理工作管控風險，形成安全文化。他說，安全是航空業開門做生意時，每天都必須要做好的事，透過本次飛安展覽，可再次提醒每位員工主動做好該做的事，執行業務時自主性按步就班，確實遵守SOP、勿走捷徑，發現有異常風險時必須找尋事發根因，不可鬆懈怠慢。

謝世謙指出，華航在2007年導入安全管理系統，2013年自勞斯萊斯集團引進新的安全管理整合系統（Aviation Quality Database），2015年再引進英國Aerobyte系統，增強整體趨勢監控，安全管理已達國際一流水準。

安全管理系統是將航務、機務、地面作業等航空器操作風險，以全方位風險管理的方式，降低整體運作風險。

謝世謙表示，華航在安全管理系統上推動公正文化，透過制定公司安全政策，各階層人員落實自身安全責任，鼓勵員工主動反映安全議題及風險因子，利用危害識別與風險管理，降低潛在風險影響。

(中國時報)

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