自然統無望 陸智庫提塑造統

2018年07月04日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／台北─北京報導 ／台北─北京報導

大陸智庫認為不能坐等「自然統」，而要積極「塑造統」；圖為兩岸人才交流合作大會日前在福州舉行。（中新社）

針對大陸推動兩岸統一的路徑，中國國際問題研究所研究員郭震遠表示，有些人認為只要大陸更加強大，兩岸自然會統一，這種「自然統」論嚴重脫離統一進程的現實，完全不可能實現。兩岸統一途徑只能是「塑造統」，即在不斷強化大陸對台灣強大優勢的同時，積極作為，把這種優勢轉化為不可阻擋的直接促統動力，並有效化解挑戰，最終實現完全統一。

統一進程 複雜對抗性

郭震遠昨受訪表示，近來大陸出現對「和平統一、一國兩制」大政方針的不同認識，集中在中國「統一」與「發展」關係，以及「和統」與「武統」的關係。

他強調，有些人對這兩組關係都作了形而上的解讀，視為截然對立的關係，而無視於實際的相互影響、轉化，並可形成良性互動的辯證關係。這種形而上的認識，將大為限制「塑造統」的戰略選擇空間，從而阻礙「塑造統」的成形與實現。

對於如何促統，郭震遠指出，認為中國可以「自然統」的人，其實對「自然統」並沒有明確的概念和嚴格的定義。只是籠統地說，今後中國強大了，兩岸「自然」就會統一。

他表示，事實上，中國統一進程嚴重而複雜的對抗性，決定了中國不可能實現「自然統」。即使中國未來更加強大，也沒有「自然統」的可能，只能「塑造統」。中國統一進程近70年的歷史已證明，「塑造統」是唯一正確的統一途徑。

兩岸落差 引發新問題

「塑造統」面臨的挑戰，郭震遠表示，未來30多年是中國統一進程加快推進、實現完全統一新時期。「塑造統」節奏加快，將使過去積累的困難和不足之處更凸顯，也會引發新問題新矛盾。

同時，他認為，大陸對台灣的強大優勢與實現統一的目標之間，長期存在落差。美國通過《台灣旅行法》就是一例，顯然大陸在國際上對台灣的強大優勢，與迫使台灣接受統一之間存在明顯差距。「塑造統」節奏加快，將使落差更為明顯。如何將大陸對台灣的強大優勢，更有效地轉化為促統的直接推動力，將是新時期「塑造統」面臨的主要挑戰。

(中國時報)