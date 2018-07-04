旺中拜會廣電總台、北京日報！蔡衍明：兩岸媒體合推心靈契合

2018年07月04日 04:10 中國時報 王銘義 、 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

旺旺集團暨旺旺中時媒體集團董事長蔡衍明昨率訪問團拜會大陸中央廣電總台、北京日報集團。蔡衍明強調，兩岸關係發展正處於關鍵時刻，兩岸媒體應合作製播一些有利於增進兩岸心靈契合的影視節目，兩岸媒體人北京峰會應共同探討如何協助台灣人過好日子。

蔡衍明董事長連日來率領旺旺中時媒體集團高管訪問團在北京拜訪新華通訊社、經濟日報等媒體戰略合作夥伴，昨前往廣電總台、北京日報等媒體拜會，並與中央廣電總台副台長閻曉明、北京日報社長趙靖雲等高層主管，會商如何深化兩岸媒體交流與合作。

大陸中央電視台、中央廣播電台、中國國際廣播電台三月重新組建成立「中央廣播電視總台」。廣電總台副台長閻曉明在與訪問團座談強調，兩個媒體集團對推動兩岸和平發展與新聞交流合作有高度共識，期待就兩岸廣電與影視節目開展具體合作計畫。

閻曉明說，兩岸之間沒有比文化相通更能連接兩岸關係，今年是大陸改革開放40周年，明年元旦是大陸發表《告台灣同胞書》40周年，「度盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」，兩岸存在差異與分歧是正常的，應讓兩岸人民從形式的、表象的了解，進展到實質的了解。

閻曉明並說，大陸同胞「愛台灣，恨台獨」，大陸當前對台灣社會的了解，超過台灣民眾對大陸的了解，現階段兩岸媒體的社會責任，不但要講好中國故事，也要講好台灣的故事。

旺中媒體集團與北京日報合辦的「兩岸媒體人北京峰會」，是兩岸媒體最具代表性峰會，與海峽論壇、兩岸企業家峰會，被大陸視為當前兩岸交流的三大平台。第四屆媒體峰會預定11月在北京舉行，今年將就改革開放40周年，研討兩岸媒體責任與角色。

北京日報社長趙靖雲說，京報集團與旺中集團搭建的兩岸媒體人北京峰會，近年已成為兩岸新聞交流重要平台，參與層面愈來愈廣，每屆探討媒體責任與兩岸關係等主題受到各方高度關注。

(中國時報)