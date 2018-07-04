單方塑造統 陸加大力度

2018年07月04日 04:10 中國時報 連雋偉

從5月起，大陸所舉辦的兩岸關係研討會，重點都放在如何促統，並延伸到統一後如何管治台灣的問題。與此同時，大陸也與台灣主張統一的人士或團體合作，共推兩岸和平。可以說，兩岸關係愈緊張，大陸就更加大主動積極統一的力度。

涉台人士透露，學界研商統一模式與對台管治，代表北京尚停留在蒐集學者意見階段，訊息完整後，習近平就會有具體指示。因兩岸僵局，台官方完全無法參與討論，統一不但是塑造統，更逐漸走向大陸「單方統」。

武漢日前舉行「國家統一與民族復興」研討會，是大陸首屆以「國家統一」為主題的兩岸研討會，大陸指標智庫的涉台學者，提出了兩岸從「融合」到「實質統一」再到「形式統一」的明確路徑，且會議論文圍繞的，是如何強制性的和平統一台灣。

進到6月，涉台學界研商「塑造統」密度更大，如京台學者共研會中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津就發表有關一國兩制的台灣模式文章，具體化到統一後台灣如何共享外交權等，以往涉台學界罕見；中國政法大學台灣法研究中心主任馮霞則從促統對台法制入手。

幾乎同時在四川的第三屆兩岸關係天府論壇，全國台灣研究會常務理事周志懷示警，若屆時台獨出現「最後的瘋狂」，大陸「六個任何」絕不是擺設，不能排除2020年到2024年兩岸有攤牌可能，涉台學界指明兩岸可能是強制或武力攤牌的時間點，也引外界關注。

對於台灣內部主張統一人士，大陸也支持，國民黨前主席洪秀柱將率百餘名台青至杭州，參與首屆「海峽兩岸青年發展論壇」，若再加上與會大陸青年，將有300人參與，規模盛大。大陸不希望統一的聲浪在台弱化。

(中國時報)