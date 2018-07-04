納吉布被捕 恐關20年

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中國時報
／綜合報導

卸任不到2個月的馬來西亞前總理納吉布因「一馬發展公司」（1MDB）洗錢貪腐醜聞，昨遭反貪當局逮捕，4日上午將遭起訴後出庭。納吉布涉貪金額高達7億美元（約新台幣213億元），若被定罪將面臨20年牢獄，成為首位入獄的卸任總理。

馬來西亞特別調查團隊聲明指出，納吉布因涉及一馬旗下SRC國際有限公司高達4200萬令吉（約新台幣3.2億元）的相關案件，反貪調查人員3日下午2時35分赴納吉布的住所將他拘捕。

馬國官方媒體指出，納吉布將面臨至少10項刑事失信、貪汙及洗錢等罪嫌起訴。他今日早上8時30分將會在吉隆坡出庭。

納吉布和羅斯瑪夫婦多番否認貪汙，稱遭受政治報復。納吉布上周受訪時重申，匯入個人戶口的26億令吉（約新台幣196億元）是沙烏地王室的捐款，他將捐款用於選舉，已退還餘款；如果真的有心貪汙，他不會將款項匯入以個人名義開設的國內戶口中。

納吉布在今年5月9日的大選連任失敗，馬來西亞創下首次變天記錄。新總理馬哈地甫上任便下令打擊貪腐，矛頭直指納吉布夫婦。警方之前上門調查後，將他們家中總值逾11億令吉（約新台幣83億）財物充公。馬國媒體爆料，這對前首相夫妻有1000億令吉（約新台幣7542億元）藏於海外帳戶，成為未來馬國政府追查重點。

(中國時報)

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