金正恩承諾 半島問題不繞過北京

2018年07月04日 04:10 中國時報 孫昌國 、 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓《中央日報》報導指出，據多位深諳陸朝關係消息人士2日透露，北韓國務委員長金正恩6月19日在北京與大陸國家主席習近平舉行第三次首腦會談時曾承諾，不會在朝鮮半島問題上繞過北京，金正恩還向習提出了大規模經濟援助請求。

另據美國新聞網站Axios指出，今年9月各國領袖赴紐約參加聯合國大會期間，川普與金正恩，可能於紐約舉行第二次「川金會」。川普3日更推文自吹自擂，宣稱美與北韓間諸多良好對話進展極佳，「若沒有我，美國當下會是與北韓交戰狀態！」

美國務卿蓬佩奧預定5到7日第3度訪問平壤，屆時將針對川金會達成的北韓無核化協議，進行後續協商、尋求北韓落實協議。

報導指出，金正恩與川普會談後一周，於6月19日前往北京停留了兩天並與習近平舉行會談。消息人士稱，在當時的第三次首腦會談上，習金會確認了在朝鮮半島安全問題上將不會繞過大陸的原則。

消息人士稱，金正恩在會談中表示，北韓在與美國圍繞無核化等問題達成協議之前，會不斷強化與中國的戰略溝通；據了解，金正恩還向北京提出了全面經濟援助的請求。

而習近平對北韓的援助請求回應表示，「中國很難不顧國際社會的制裁單邊對北韓進行援助，但同時強調會在人道主義等不影響對朝制裁框架的範圍內，對北韓提供援助。

(中國時報)