金正恩承諾 半島問題不繞過北京

友善列印
中國時報
／綜合報導

南韓《中央日報》報導指出，據多位深諳陸朝關係消息人士2日透露，北韓國務委員長金正恩6月19日在北京與大陸國家主席習近平舉行第三次首腦會談時曾承諾，不會在朝鮮半島問題上繞過北京，金正恩還向習提出了大規模經濟援助請求。

另據美國新聞網站Axios指出，今年9月各國領袖赴紐約參加聯合國大會期間，川普與金正恩，可能於紐約舉行第二次「川金會」。川普3日更推文自吹自擂，宣稱美與北韓間諸多良好對話進展極佳，「若沒有我，美國當下會是與北韓交戰狀態！」

美國務卿蓬佩奧預定5到7日第3度訪問平壤，屆時將針對川金會達成的北韓無核化協議，進行後續協商、尋求北韓落實協議。

報導指出，金正恩與川普會談後一周，於6月19日前往北京停留了兩天並與習近平舉行會談。消息人士稱，在當時的第三次首腦會談上，習金會確認了在朝鮮半島安全問題上將不會繞過大陸的原則。

消息人士稱，金正恩在會談中表示，北韓在與美國圍繞無核化等問題達成協議之前，會不斷強化與中國的戰略溝通；據了解，金正恩還向北京提出了全面經濟援助的請求。

而習近平對北韓的援助請求回應表示，「中國很難不顧國際社會的制裁單邊對北韓進行援助，但同時強調會在人道主義等不影響對朝制裁框架的範圍內，對北韓提供援助。

(中國時報)

納吉布被捕 恐關20年 疑聲波攻擊 美撤駐陸使館11人

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。