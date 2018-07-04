疑聲波攻擊 美撤駐陸使館11人

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中國時報
李文輝／綜合報導

美國駐大陸各地使領館4月以來，屢傳遭受疑似聲波攻擊，職員不堪異常聲音和壓力，產生神祕怪病且有擴大跡象，美媒報導，目前至少有11名職員返美治療或檢查，其中包括廣州總領事館8人、上海總領事館及北京大使館3人。大陸外交部表示沒有發現相關情況原因及線索，陸方願同美方保持溝通。

《紐約時報》日前報導，美駐北上廣人員疑受聲波干擾，美國務院建議送回國進一步醫療檢查，至少有11人撤離。《紐時》中文網報導，美駐陸官員尚不清楚上海和北京發現的新案例，與之前廣州總領館員工在廣州住處感受「不明顯不明確，但不正常聲音和壓力」有關。

美國務院之前在6月30日透過書面，回覆《紐時》提問時稱，有「幾名工作人員和家屬」已被送回美國做進一步評估。

聲明暗示，一些人可能因為「其他不相關的問題」而被撤離。聲明又指，只有1名被撤離的員工被診斷患有輕度創傷性腦損傷，也就是4月最早傳出有聲音和感官導致健康問題後被撤離的首名員工。其他人則送賓州大學腦損傷和修復中心，該中心曾檢查過來自古巴的（神祕）病例。

大陸外交部日前重申，陸方一貫根據相關外交領事公約規定，保護美在內的外國駐陸外交和領事機構人員安全。

(中國時報)

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