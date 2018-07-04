家屬淚求無效 殺小燈泡逃死

女童小燈泡命案，高院3日宣判，凶手王景玉(戴口罩)仍被依殺人罪判處無期徒刑，聆判後，王在法警戒護下還押看守所，眼神仍露出凶光。（黃世麒攝）

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中國時報
／台北報導
小燈泡案一、二審判決對照

3歲女童「小燈泡」命案，儘管家屬淚求將凶手王景玉判死，但高院認定王受妄想症影響殺人，控制能力降低，依法減刑後，3日維持一審的無期徒刑。由於王具再犯的高風險，法官諭知刑後令入相當處所施以監護5年。有法院工友在王還押途中，大聲咒罵「該死！」更有不少網友批評：殺1人果真不會判死。

判無期刑 律師尊重判決

王景玉聆判後一臉茫然，審判長謝靜慧問他有沒有問題？他問「我是怎樣？還是無期徒刑嗎？」審判長回稱是無期，還有刑後監護，希望他要有病識感，要定期吃藥才會健康，「自己要努力知道嗎？」王像小孩般聽訓後點頭，隨即被押離法庭。

小燈泡父母則由律師吳君婷代表聆判，吳君婷表示，「尊重法院判決」，並謝謝審判長在庭內很清楚地說明判決理由，但律師團要等收到判決書後討論，再對外發言。

2016年3月28日，王景玉在北市內湖當街狂砍小燈泡23刀，身首異處，檢方起訴求處死刑，一審以兩公約禁止對精障者判死，讓王逃過死刑。二審辯結前，小燈泡父親出庭表示「希望法官能嚴肅思考，任何極刑以外的量刑，極可能將社會大眾置於被剝奪下一個無辜生命的風險之上」，期盼將凶手判死。

憂出獄再犯 令監護5年

法官在80多頁判決書中用了一半說明沒判死的原因，審判長更在宣判後花了近40分鐘說明。她說，王景玉經台大及榮總鑑定，都認為他殺人受思覺失調症影響，合議庭佐以證卷資料也認定他殺人是思覺失調症的半個「俘虜」，並非意識完全自由之人，符合刑法減刑規定。

謝指出，王在無期徒刑執行逾25年後可假釋出監，也可能再出現類似妄想症狀，危害社會，所以諭知在刑執行完畢或赦免後，令入相當處所施以監護5年。全案可上訴。

兒童權益促進協會理事長王薇君批評，無期徒刑是「假的」，法官明知有再犯可能性，卻讓他逃過一死，只進行刑滿監護宣告，問題是犯後治療可以有效解決問題嗎？可以保證他假釋治療後不再殺人嗎?

不少網友也無法接受判決，怒批到底怎樣才能判死刑呢？恐龍法官的爛判決，質疑司法改革根本是假的。

(中國時報)

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