觀塘環差案遭退回 中油將申覆

2018年07月04日 04:10 中國時報 廖德修 、 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

環保署3日召開觀塘工業港環境現況差異分析第2次專案小組會議，多數環評委員認為，中油替代方案開發範圍雖大幅縮小，但對海岸生態的調查報告仍不夠詳實，無法解除疑慮，決議退回開發案，連帶影響中油興建第三天然氣接收站的計畫。中及台電均強調，接收站如無法如期完成，勢必對能源穩定供應造成嚴重衝擊。

依程序中油有1個月的申覆期，此案最後將送環評大會審查，期間中油可補強報告內容，設法說服環委，透過表決仍有翻案可能。熟悉電力供應學者直言，接收站如8月底未通過環評，恐形成環署打臉蔡英文總統，非核家園2025年天然氣發電占比50％支票鐵定跳票。

環委指出，開發範圍鄰近藻礁野生動物保護區，調查發現有一級保育類柴山多杯孔珊瑚、國際自然資源保護聯盟瀕危物種的紅肉ㄚ髻鯊，以及高純度現生藻礁生態分布。縱然中油研議的對策不會直接掩埋藻礁，但港灣開發必將實際改變藻礁、珊瑚等生物的棲息環境。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政則表示，很意外也很感謝環委們為了保護環境能夠不懼壓力，更感謝生態學者1年多來的努力調查，發現藻礁帶擁有著豐富生態和保育類動物，才能獲得環委的支持。

由於工業港不准開發，第三天然氣接收站也無法興建，勢必影響大潭電廠供氣。經濟部政務次長曾文生、能源局副局長李君禮希望專案小組再給予補救的機會，一度引起環委不滿並揚言退席抗議。列席的中油董事長戴謙表示，已盡力說明解釋，尊重專案小組決定。

台電發言人徐造華指出，若三接工期延宕，勢將影響備用容量及能源配比目標。中油則表示，已充分回應環團訴求，且中油承諾提撥5年1億經費，專款專用於友善計畫區及鄰近生態棲地保育措施。中油將於規定期限內提出申覆，並補強內容，期能於環評大會爭取委員認同與支持。

(中國時報)