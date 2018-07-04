空姐網紅升級B奶 掀偷情內幕

2018年07月04日 04:10 中國時報 顏翊晴／台北報導

一名老公拍下空姐網紅老婆與小王的性愛畫面，並公開2人的鹹溼對話，《周刊王》調查，雖然空姐網紅隨即自爆過了5年的無性婚姻，還遭家暴，但仍飽受網友無情攻擊，日前連五官與罩杯都被質疑「人工升等」，老公胞弟也在臉書貼出空姐網紅的5年前舊照，揶揄「女主角和現在差很多嗎？」。面對整形等傳聞，《周刊王》發簡訊詢問空姐網紅，至截稿前，她已讀不回；老公則否認空姐網紅所有指控。

監察院之前發函糾正國立陽明大學校長郭旭崧的遴選過程，遭藍委柯志恩質疑「自己查自己」。《周刊王》接獲爆料，指稱郭與遴選委員會召集人張鴻仁，不僅有多年從屬關係，還曾同在「心悅生醫」擔任董事；而郭旭崧確定獲選陽明大選校長隔日，張更帶著老婆、岳母及郭旭崧母親同遊歐洲，看似「慶功」，也突顯兩人交情匪淺。

對此，張鴻仁直指爆料者將公司旅遊說成「慶功」，實在太沒良心！至於是否同遊荷蘭？張鴻仁至截稿前未回應。

《時報周刊》報導，金鐘視后尹馨在戲劇《你的孩子不是你的孩子》的《茉莉的最後一天》單元中，飾演一名控制慾超強的媽媽。現實生活中，原本不愛小孩的她，當了姑姑後卻母愛大噴發，更打算揪團凍卵！《周刊王》本期附贈「D奶辣模」GoGo跨頁美照！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》《時報周刊》。

(中國時報)