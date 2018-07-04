惡房東張淑晶判8年2月

2018年07月04日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

「惡房東」張淑晶被控以未蓋騎縫章租約與房客簽約，再趁機增張灌水不平等條約，房客不從就提告索賠押金、違約金，新北地院3日針對其中78名被害人，依誣告罪、詐欺與強制等罪，判處張淑晶8年2月徒刑，其中1年2月可易科罰金，全案可上訴。有被害人聽到判決結果開心地說，終於可解脫了！

合議庭痛批，張淑晶明知被害人多屬經濟弱勢，卻利用他們急著租屋，且法律知識薄弱、不願惹上官司心態，用話術誘導被害人在租屋契約上的連帶保證人欄位簽名，事後再提告，耗費國家司法資源甚鉅，應受相當程度的刑事懲罰。

判決指出，張淑晶、黃鐸自2013年起以低價承租房屋，再分隔多間套房，並在出租網站開出極佳條件吸引房客上門看房；但簽約時，張卻在契約上動手腳，擅自增加或抽換契約內容。

張淑晶甚至給房客看A房，簽約後卻給B房，甚至一屋二租，或張要房客在「連帶保證人」欄位填寫父母親友的姓名、電話，謊稱只是緊急聯絡人，但等到房客不入住或不續租時，張女要求房客親友連帶賠償，還告親友詐欺。

檢方認定160人受害，將張淑晶和合夥人黃鐸一併起訴，並對張淑晶求刑8年。新北地院昨首波審結宣判，針對78名被害人部分判張8年2月徒刑；黃鐸則因無法證明在簽約時與張有聯繫，判決無罪。

(中國時報)