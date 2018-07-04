下逐客令！陳金德要東碱遷廠

東碱公司蘇澳總廠嚴重汙染環境，被宜蘭縣政府裁罰242萬元，代理縣長陳金德（圓圖，胡健森攝）更下達逐客令，呼籲東碱公司盡快遷廠。（宜蘭縣政府提供）

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中國時報
／宜蘭報導

上市公司東碱股份有限公司設在宜蘭縣的工廠，長期製造空氣汙染，讓地方民眾怨聲載道，宜蘭縣政府環保局環保稽查員在上月底突襲檢查時，確認東碱公司氯化鈣製程消化槽未有效收集空氣汙染物，除依《空汙法》合併裁罰242萬元；代理縣長陳金德更下了「逐客令」，直言東碱已汙染宜蘭32年，公司也「賺夠了」，應考慮遷廠搬離蘇澳，並揚言，工廠搬離前，只要再被查獲重大違法，將會勒令停工。

宜蘭縣政府表示，東碱公司蘇澳總廠此次被稽查出，除水汙染與廢棄物等行政違規缺失，其鉀肥製程（M04）清爐時，廢氣緊急排放所經過的洗滌塔塔端有開孔未密封，使酸氣未經處理即排放，另還發現工廠在洗滌塔的監測記錄查驗表記載不實；以及氯化鈣製程（M07）其消化槽（E311）在添加石灰石的過程中，未能有效收集其汙染物，致使產生明顯鹽酸氣體逸散的情形。

監測記錄作假 酸氣外洩

縣府表示，東碱公司已分別違反《空氣汙染防制法》第23、24及第47條等規定，共將裁罰242萬元，另在虛偽記載部分將移送檢調單位調查。

搬離前再違法 勒令停工

陳金德進一步指出，東碱蘇澳總廠主要生產硫酸鉀等低階鉀肥產品，從1986年至今已經32年，幾乎每天都在汙染宜蘭的環境，縣府接下來除對工廠提出改善異動許可從嚴審查，日後操作過程如再被查獲重大違規，將立即命其停工，如被查出有排放有害人體健康的物質，將依刑法190-1條移送地檢署偵辦，陳金德並呼籲東碱應考慮遷廠，且遷廠前，會持續嚴格稽查。

東碱承諾整治 維護聲譽

東碱公司發布重大訊息回應，尚未收到環保局公文，但東碱將採負責任的態度，委託專業的環保工程公司，在最短時間內對工廠進行一次到位的全面性整治，維護多年累積的聲譽。

(中國時報)

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