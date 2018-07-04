樂陞租賃糾紛 市府求償5000萬

樂陞科技承租新北市有財產「碧潭有約」地下一樓至二樓，去年8月1日解約，至今無新業主進駐。（葉書宏攝）

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中國時報
／新北報導

樂陞科技2014年起承租新北市政府市有財產作為企業總部，卻爆發證券交易弊案及積欠租金等問題，市府去年8月解約，歷經近1年時間，建物至今閒置、市庫蒙受損失。對此，經濟發展局招商科長鍾佳蓉解釋，樂陞至今年5月才點交完畢，市府將求償逾5000萬元。

建物閒置多時 蒙受損失

樂陞科技於2014年承租碧潭捷運共構宅「碧潭有約」地下一樓至二樓、占地近4000坪作為企業總部，每月租金約210萬元，當時堪稱新北招商成功典範，不料，樂陞卻在前年10月爆發證券交易弊案，董事長許金龍遭收押，另外，自2016年起就傳出積欠市府租金。

市府與樂陞溝通未果，去年8月1日鐵腕解約、限期樂陞一個月內搬出，當時共積欠費用包括2016年租金2547萬元、同年營業稅124萬元、2017年7月租金212萬元、延遲利息13萬元、懲罰性違約金160萬元，總共約3056萬元。

儘管市府限期樂陞一個月內搬出，但雙方卻拖至今年5月才點交完畢。鍾佳蓉表示，解約後，樂陞一度不願意配合，歷經多次溝通才順利完成點交。

重新招商 鎖定新創產業

鍾佳蓉表示，不會讓市庫蒙受損失，市府已委託求償去年8月至12月的租金約1200萬元，另外，還有今年1月至5月的租金，總求償金額逾5000萬元。由於點交延後，近期內會在網路中公告招商辦法。

鍾佳蓉表示，曾有大型賣場、餐飲業者洽詢，但市府鎖定新創產業，如電競、電商等，因此婉拒賣場進駐，近期已展開訪商及蒐集產業資訊等作業，另外，亦不排除切割分租4000坪的空間，讓中小型的新創產業進駐，同時導入輔導型、資源型的產業，協助新創發展。

(中國時報)

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