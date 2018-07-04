宏達電砍人戲碼 如出一轍

2018年07月04日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

「從王雪紅說要大舉徵人，我就知道又是大裁員的開始！」3年前遭宏達電裁員的桃園市電子業產業工會理事長趙建輝，痛批宏達電裁員戲碼「如出一轍」，先安民心再無預警讓人捲舖蓋，3日要求市府拿出魄力要求宏達電的資遣方案優於勞基法、工會也要有一席大量解雇協商代表。

裁員名單未明 人心惶惶

勞動局3日也派員入廠了解，發現除了依據大量解雇法通報的1500名本國勞工，另外還要資遣334名外籍移工，總計裁員1834人，但至今仍無裁員名單，尚無法確認職稱和年齡分布，從全公司平均年資約7至8年，將要求資方以優於勞基法方案資遣，市府也會派員參與所有的勞資協調會議，強調若依法10天內的自主協商破局，將會強制介入，針對勞工的失業給付、失業認定和工作媒合也會入場協助。

趙建輝說，2015年6月王雪紅才高喊要開拓虛擬實境領域，8月就向勞動局遞交大量解雇計畫書，一口氣裁員400人，在工會抗議下最後減少至桃園廠215人、新店廠40人，自己也是其中一員，在宏達電工作7年半的資歷硬生生被切斷，至今仍在跟宏達電打官司，沒想到另一波裁員風暴又吹起，前天消息一出電話就沒斷過，生產線作業員人心惶惶，擔心家計問題。

桃市府將參與勞資協調

有意參選桃園市長的中華航空企業工會祕書長朱梅雪也到場聲援，和趙建輝痛斥資方把勞工當免洗筷，用過就拋棄，但身為桃園大家長的鄭文燦，卻沒有扮演好照顧勞工角色，第一時間竟是要「協助員工轉業」認為應行使公權力，強制進入協商階段，並要求宏達電提出優於勞基法的資遣方案、保障員工工作權，而非讓員工慘遭資方「各個擊破」。

(中國時報)