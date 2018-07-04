台中三代同堂站前廣場 啟用

2018年07月04日 04:10 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

台中市府3日舉辦車站廣場完工典禮，台中市長林佳龍表示，工程施工困難度很高，不但提前完工，並串聯全台獨有的「三代同堂」車站，讓往來民眾都可看到台中市發展的「古往」、「今來」。立委黃國書則肯定林做到「不能翻轉中區，就不配當台中市長」承諾。

翻轉中區 林佳龍做到了

因應鐵路高架化第二階段通車，台中市府編列3.5億元，進行台中車站前廣場改建工程，交通部鐵工局估計工期約480天，市府承接後趕工只花165天完工，3日啟用，林佳龍、黃國書、地方民代及台鐵等人員與會。

林佳龍表示，工程提早完工並串聯全台獨有的「三代同堂」車站，一代站興建於1905年、二代站建於1917年，以及今年將全面通車的高架化新站，存舊立新、串聯三代車站的空間及文化。工程採開放通透設計，從台灣大道進入廣場要讓百年國定古蹟車站直接映入眼簾，再結合大車站計畫，將車站的軸心從點、線、面擴大為立體化，鐵路高架化未來將再連接捷運藍線。

都審2年 克服施工瓶頸

黃國書指出，站前廣場歷經多次改建，曾有圓環、噴水池及立體建築，有的故障、有的成視覺障礙，現代化站前廣場將帶動中區翻轉，將台中人的記憶重拉回舊城區，這是林實踐「不能翻轉中區，就不配當台中市長」的重要承諾，「他真的做到了」。

台中市建設局長黃玉霖說，車站每天成千上萬人進出，廣場前轉運站、地下道等空間狹窄、車流龐大，如何裁下第一刀相當頭痛，都審長達2年、交通計畫檢討半年，經管線單位協調後才動工，但挖下去才知道廣場底下百年管線的盤根錯節，還曾挖到自來水管、瓦斯管等管線。

(中國時報)