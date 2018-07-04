12小時連4震 嘉義民眾心驚

嘉義地區12小時內連4震，嘉義市一處久無人居的老宅疑似因此被震垮。（呂妍庭翻攝）

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義地區2、3日兩天12小時內連續發生4起有感地震，其中一次在3日凌晨3點半，不少民眾被震醒，而中央氣象局地震中心也預告1周內還會有餘震，中正大學地震研究所教授石瑞銓指出，震央中埔鄉是地震頻繁活動區域，平日就震不停，只是規模偏小相對無感，民眾不用過度驚慌。

中埔鄉3震 超有感

2日下午下午3點26分連兩震，規模都達到4.5和4.6，因震央位處嘉義縣中埔鄉，第一震深度更只有8.9公里，接連兩起淺層地震讓民眾十分有感，搖晃一陣子，又正值上班時間，嘉義縣政府裡傳出陣陣驚叫聲，還有員工嚇得跑出辦公室，所幸並無災情傳出，僅嘉義市仁義里忠孝路418巷一間無人居住的老宅疑似因此被震倒。

僅1老宅疑被震倒

石瑞銓指出，4起地震當中有3起震央在中埔鄉，但其實中埔鄉原本就常有地震，該處震央是位於九芎坑斷層和木屐寮斷層帶間的平緩地震帶，從近20年的地震資料顯示，當地發生震度3到5級地震的頻率非常高，數據資料密密麻麻，都是小地震、小餘震，且大部分震央深度都在12、13公里，因屬常態，民眾不用太驚慌，除非1周內發生5級以上地震，才需要多留意。

嘉義地區近日地震頻繁讓民眾感到有些緊張，2日下午由於地震來得太突然，一度以為是椅子壞掉的羅小姐說，雖然地震發生當下很驚慌，但小小搖晃能釋放能量，避免大地震發生，起碼讓人比較安心。

(中國時報)

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