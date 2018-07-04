林邊積水不退 居民好無奈

2018年07月04日 04:11 中國時報 謝佳潾 、 林雅惠 ／綜合報導 ／綜合報導

連日大雨造成屏東縣林邊鄉永樂村又傳道路積水不退，居民見水淹小腿肚，不敢冒險騎車或開車回家，都把愛車借停他處再涉水返家，他們無奈住家不遠處就是堤防，卻因無抽水站而要受淹水之苦；高雄市正修科技大學一處超過30年歷史老舊擋土牆，3日凌晨不敵豪雨沖刷，崩落落石阻斷私人公寓大樓車道。

無抽水站 一年比一年慘

屏東縣府水利處指出，目前水利署已撥下一筆3、400萬的規畫費用，正準備進行整體排水系統改善方案擬定，待確認後還會再向中央爭取經費進行建設，因該處都屬私人用地，後續還有用地取得問題，需要全盤規畫。

「就看著它淹啊！不然能怎麼辦？」林姓居民說，她住在永樂村中林路10多年，每次下大雨就是淹，而他們也只能眼睜睜地看著它淹，1樓已有做墊高措施，剩下的自救方式就是趁水還未積起來前，先把汽車、機車移到高處借放。

她無奈地說，八八水災以前，淹水狀況還沒有這麼嚴重，不料，風災過後，一年比一年慘，村長很熱心地提出建議要在堤防建抽水站，只要把水分流排出大海，村內的積水狀況就能改善，無奈村長再積極，後續也是不了了之。

村長反映多年 都沒有用

永樂村長蔡玉心說，永樂、竹林村因親林公園旁的40公頃廢棄農地易積水，大雨來時上游新埤段的水沖下來根本來不及排，就算公園對面堤防設有移動式抽水機，也無法負荷大量排水，大水一定往內5村流，不淹水都難。

他說，他在曹啟鴻還任屏縣長時，已向政府提案抽水站一事，多年來也陸續發現親林公園、河濱公園2處需做好水分流建設，但他自己講再多都沒用，若地方首長與中央長官不協調好，地方也不做好追蹤作業，一切都是空談。

(中國時報)