花蓮夏戀嘉年華 王子歌聲揭序幕

2018年07月04日 04:10 中國時報 范振和／花蓮報導

「2018夏戀嘉年華」7月7日至7月14日即將在花蓮市六期重畫區熱情引爆，將有超過50組的藝人前來共襄盛舉，3日下午就在「王子」邱勝翊壓軸演唱「愛正在發生」中，揭開了啟動現場的歡樂序幕。

副縣長蔡運煌和產官學界多位貴賓為「2018夏戀嘉年華」揭幕，他表示，暑假期間只要買一張到花蓮的車票，就等同於直通台北小巨蛋演唱會的免費門票，歡迎海內外樂迷共同參與台灣最大的夏季音樂盛會。

7月7日至14日每晚7時起，知名藝人將在花蓮市熱情歌舞，包括「亞洲舞王」羅志祥、「唱跳天王」潘瑋柏、剛奪下金曲獎兩項大獎的「創作才子」盧廣仲、「寶島歌王」葉啟田、「人氣搖滾樂團」八三夭和玖壹壹、炎亞綸等卡司強勢回歸。

此外，記者會現場也由蔡運煌揭曉晚會加碼的神祕嘉賓，跨足影視歌的三棲天后白冰冰以及「台語歌王」翁立友，屆時將獻唱多首經典懷舊金曲。「王子」邱勝翊昨天現身時，粉絲群驚叫聲連連，他也逐一品嘗在地名產麻糬、奶油酥條等，並與粉絲貼心分享，當了產品最佳代言人。

蔡運煌強調，花蓮縣政府致力於城市觀光行銷，今年暑期推出系列夏季活動，除了夏戀嘉年華外，還有「奇萊傳說Ⅲ-夜之谷」、「知卡宣親水公園」、「原住民聯合豐年節」、「客鼓鳴心-鼓王爭霸戰」、「花蓮金針花季」等觀光活動，豐富多元，就是要用觀光點亮花蓮，讓遊客度過一個充實的、難忘的夏天。

(中國時報)