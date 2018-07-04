花蓮夏戀嘉年華 王子歌聲揭序幕

花蓮縣副縣長蔡運煌引領藝人與貴賓注入西瓜汁啟動夏戀嘉年華。（范振和攝）

友善列印
中國時報
范振和／花蓮報導

「2018夏戀嘉年華」7月7日至7月14日即將在花蓮市六期重畫區熱情引爆，將有超過50組的藝人前來共襄盛舉，3日下午就在「王子」邱勝翊壓軸演唱「愛正在發生」中，揭開了啟動現場的歡樂序幕。

副縣長蔡運煌和產官學界多位貴賓為「2018夏戀嘉年華」揭幕，他表示，暑假期間只要買一張到花蓮的車票，就等同於直通台北小巨蛋演唱會的免費門票，歡迎海內外樂迷共同參與台灣最大的夏季音樂盛會。

7月7日至14日每晚7時起，知名藝人將在花蓮市熱情歌舞，包括「亞洲舞王」羅志祥、「唱跳天王」潘瑋柏、剛奪下金曲獎兩項大獎的「創作才子」盧廣仲、「寶島歌王」葉啟田、「人氣搖滾樂團」八三夭和玖壹壹、炎亞綸等卡司強勢回歸。

此外，記者會現場也由蔡運煌揭曉晚會加碼的神祕嘉賓，跨足影視歌的三棲天后白冰冰以及「台語歌王」翁立友，屆時將獻唱多首經典懷舊金曲。「王子」邱勝翊昨天現身時，粉絲群驚叫聲連連，他也逐一品嘗在地名產麻糬、奶油酥條等，並與粉絲貼心分享，當了產品最佳代言人。

蔡運煌強調，花蓮縣政府致力於城市觀光行銷，今年暑期推出系列夏季活動，除了夏戀嘉年華外，還有「奇萊傳說Ⅲ-夜之谷」、「知卡宣親水公園」、「原住民聯合豐年節」、「客鼓鳴心-鼓王爭霸戰」、「花蓮金針花季」等觀光活動，豐富多元，就是要用觀光點亮花蓮，讓遊客度過一個充實的、難忘的夏天。

(中國時報)

林邊積水不退 居民好無奈 新聞觀點－招商設退場機制 求自…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。