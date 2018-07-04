暴雨狂炸 花生、稻、蔥災情慘

埔鹽鄉雨量驚人，多數農作物都泡在水中，農民趁著雨停放晴，忙著將田間的積水抽乾。（謝瓊雲攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣2日遭遇西南水氣暴雨狂炸，幾乎全縣都泡在水中，彰化縣政府3日統計，全縣農作物被害面積174.4公頃，損害程度10％，換算無收穫面積約18公頃，仍未達農損現金補助標準，各鄉鎮市農損狀況預估以花生、稻米和青蔥災情較慘重。埔鹽鄉則傳出90歲老婦人疑在淹水的家中跌倒，送醫不治。

3日一早雨勢仍大，10點雨停放晴後，農民捨不得農作物泡在水中，趕忙啟動抽水機把田間積水抽乾。立委王惠美與農糧署官員到埔鹽關心農作損傷情況；彰化縣長魏明谷則前往大村聽取葡萄農心聲，視察排水功能。

一期稻作目前仍有兩成尚未收割，主要位在北彰化，雨量居全台之冠的埔鹽鄉是葉菜、青蔥主要產地，若不再下雨、天氣慢慢放晴，蔬果才能慢慢復原，否則災損恐會繼續擴大。

農業處副處長郭至善說，包括鹿港、福興、秀水、員林、溪湖、大村、埔鹽、埔心、二林、田尾、芳苑、竹塘等12鄉鎮市，回報災損農作物為一期水稻、洋香瓜、香瓜、落花生、韭菜、西瓜、蔥、芹菜、花椰菜、巨峰葡萄、菊花、其他葉菜、其他蔬菜，損害程度尚未達2成的補助標準；因許多瓜果都怕水傷，未來兩天的氣溫、雨量是關鍵。

鹿港市區及老街大淹水，許多知名景點、老字號糕餅店都泡在水中，昨晚水陸續退去，3日一早鹿港鎮公所清潔隊出動協助民眾清理家園善後，到老街關心巡視清運的鹿港鎮長黃振彥表示，老街商家淹水，已指示清潔隊，凡泡水後大型家具廢棄物，7月底前都免費清運。

(中國時報)

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