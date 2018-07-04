食水嵙溪整治 白魚樂悠遊

2018年07月04日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市政府水利局推動「新社區大南里番社嶺橋上游護岸整治工程」，並委託清華大學在工程前移置圈養食水嵙溪保育類「台灣白魚」。台中市水利局長周廷彰說，經調查護岸工程完工後，白魚復育良好，期間歷經豪雨颱風也未再淹水，讓生態保育與防汛減災獲得雙贏。

水利局指出，新社食水嵙溪番社嶺橋到內觀中心前，因通洪斷面不足，導致水患損壞堤岸急需修復。該局2015年8月針對白魚橋至番社嶺約93公尺的橋河段，投入850萬元進行整治工程。該治理河段為2級保育類動物「台灣白魚」主要棲地。

周廷彰說，施工前特委託白冷圳水流域發展協會及清華大學生命科學院團隊，將白魚移置圈養照顧，工程並結合生態保育，設置魚穴、丁壩及石滬等，提供魚蝦棲息躲避的空間，減少天然災害的危害。

水利局表示，工程於2016年9月完工後，市府重新將台灣白魚放流原棲地，為追蹤放流後數量，持續委託清華大學生命科學系教授曾晴賢辦理台灣白魚及其他原生魚種數量監測，經2017年全年按月調查，食水嵙溪丁壩及石滬工法建置後已形成水草密集緩流區。

周廷彰強調，食水嵙溪已恢復過去多樣生態，除原先放流台灣白魚，也發現台灣石賓、鯽魚及泥鰍等多達16種魚類物種及部份蝦蟹類，還曾記錄到體長較小的台灣白魚幼魚，顯示棲地逐漸恢復，並具有可繁衍復育的條件。

(中國時報)