桃砸2千萬 培訓菁英選手

2018年07月04日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市菁英運動選手培訓計畫3日舉行開訓典禮，因應明年全運會在桃園，為了發揮地主優勢、在桃園留「金」，訓練經費擴編至2000萬元，讓選手移地訓練、聘請外籍教練等，市長鄭文燦也親自頒「金牌」鳳梨大餅，祝福選手們「金牌旺旺來」。

桃園市自2014年起推動菁英運動選手培訓計畫，去年台北世大運期間，桃園選手包辦3金8銀2銅，包括在鞍馬稱霸的「翻滾男孩」體操選手李智凱、擲破「亞洲紀錄」的標槍選手鄭兆村，以及韻律體操詹庭甄、宋語涵、跆拳道莊佳佳、射箭彭士誠、魏均珩和彭家楙等，都曾是「桃園市菁英運動選手培訓計畫」培訓選手。

明年桃園將主辦全國運動會，為了把獎項留在桃園，今年將預算擴編到2000萬元，從去年16項、300名選手，增加到19項、400名選手。鄭文燦說，計畫包括聘請外籍教練、國外移地訓練、國際體育交流、菁英訓練營及周末測驗賽等5項子計畫，讓選手們在全運會全力發揮。

跆拳道教練游旺鈺說，國外移地訓練對選手參加國際賽有很大助益，能增加國際觀、學習不同訓練方式，像是曾在仁川亞運拿下銀牌的黃鈺仁，在台灣有身高優勢，但到大陸移地訓練時優勢不再，藉著練習近身攻勢讓技巧更加純熟，今年全隊則將移往韓國，希望增進使用電子護具的技巧，笑言自費要花很多錢，市府挹注讓選手無後顧之憂、專心練習。

(中國時報)