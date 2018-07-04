抓亂丟廢棄物 里長請土地公監看

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中國時報
╱基隆報導

基隆市暖暖區八堵里水源路15號旁、62快速道路交流道入口處的公有土地，常有大貨車、聯結車違規停放，並留下許多垃圾、廢棄物，造成地方環境的髒亂，八堵里長蔡毓濱為了「威嚇」不肖人士，請出暖暖福安宮的土地公來製作「你在丟、神在看」的告示牌，以維護環境乾淨。

水源路15號旁有處空地，經常遭到不肖人士任意丟棄工程廢棄物或廢纜線，導致環境髒亂不堪，引起當地住戶不滿，紛紛向民代反映，蔡毓濱獲報後，便邀請議員林明智及里內清潔志工一同挽起袖子，清理垃圾。

但每次清理後，過不久依然會出現不明垃圾，讓居民忍無可忍，由於空地旁有座暖暖福安宮，裡頭供奉著福德正神土地公，蔡毓濱遂突發奇想，偕里內志工向廟方徵得同意，將土地公的肖像「請」出來，製作維護環境告示牌，上方寫著「你再丟、神在看」，奉勸行經此處人士不要再亂丟垃圾。

「請神明來嚇阻！」蔡毓濱表示，暖暖區公所和里內志工整理過好幾次，也豎立過多種警示看板，並請環保局稽查人員不定期巡視，但是每次被偷丟垃圾都覺得很無奈，為了維護地方的環境整潔，八堵里辦公處特別製作了土地公的道德勸說告示，希望透過信仰的力量，來啟發公民的道德感。

林明智表示，為防止有心人士利用空地棄置廢棄物，基隆市警察局第三分局及環保局都會不定期巡視、依法開罰，也希望透過設立土地公的告示牌，在法律和道德層面，一起維護良好生活環境。

(中國時報)

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