內鬥頻傳 柯P團隊人才難留

2018年07月04日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲為年底市長選戰，再度宣布啟動競選團隊海選，他3日受訪時表示，2014年海選以「人才」為主，這次另外徵求活動創意，「比較接近群眾募資的概念」。不過，攤開上次海選結果，當時從報名的500多人裡錄取數十人，但目前仍留在市府團隊的僅剩3人。

6類職缺 萬人按讚

柯文哲此次海選由曾在市府擔任市長室專員的「小凱」邱昱凱主責，共開放6類職缺，包括發言人、Vloger／社群經營、隨行人員、活動企畫人員、議題論述／文稿、開放職缺（只要認為自己的專長可以加入，即可投履歷），月薪4萬2000元至5萬2000元間，收件至7月8日止，8月可望陸續「上工」。

柯臉書貼文一出，1天之內已有逾1萬3000人按讚表示支持。柯文哲昨被問到海選所提供的薪資看似不錯，柯笑問「有不錯嗎？」先上網公告再講，找不找得到人就再看看。

事實上，2014年選舉時柯陣營的海選也吸引超過500人網路報名，經數次面試甚至柯文哲親自面談，才選出各部門工作人員，不過，到目前只剩林筱淇、楊景棠、柯昱安還在柯市府內任職。

青年練功 不妨試試

其中林筱淇選後到悠遊卡公司擔任發言人，最後因「波卡」事件請辭，不過她日前又被延攬回市府擔任副發言人，外界認為是替選舉備戰；楊景棠曾擔任世大運發言人，現在觀傳局擔任局長機要祕書；柯昱安則是2014年時在最後一關海選敗給「戳戳妹」葉芝邑未能入選新聞部，但隨著市府不少幕僚先後去職，他也在幾個月前被找進市府工作。

至於外界比較熟知、已去職的海選人才也都有不錯的發展，如葉芝邑轉赴中華文化總會任職；曾在競選時引發「老鼠尾竊聽」烏龍案的彭盛韶已要參選新北市議員；曾與林筱淇一起擔任發言人的廖泰翔，目前則在經濟部擔任研究員。

曾任柯幕僚的人士表示，市府團隊內鬥時有所聞，不少人海選派確實是因此離開，但相對來說，這種機會對年輕人來說是很好的磨練機會。

(中國時報)