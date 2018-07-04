議員搶曝光 質詢大排長龍

新北市議會近來質詢率增加，不少議員都排隊搶發言。圖為議員質詢照，與新聞內容無關。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

新北市在地深蹲協會自去年底起公布新北市議會議員質詢率，不少人質詢次數掛蛋，顏面無光；今年適逢選舉年，議員為搶質詢第一，不僅上午6時就到議會卡位大排長龍，甚至出現10分鐘質詢時間有3名議員以上共用，官員還沒聽清楚問題，時間就到了的怪現象。部分議員痛批，質詢品質下降，監督美意變調。

4人共用時間 問題聽不清

新北市在地深蹲協會去年底公布新北市議會第二屆五次定期會62位議員質詢率，平均33.29％，遠低於桃園的77％，更有不少議員質詢掛蛋。接著公布第六次定期會監督報告，質詢率悄悄上升4個百分點到37％，也有許久不見的議員現身質詢。

尤其最近的第七次定期大會，大會決議以下午1時30分簽名作為發言順序依據，但不少議員上午6時就到議會排隊，有人7時已排到10幾號，簽完名後中午得再排一次最後確認，為搶每天18個質詢名額。

兩次被評鑑為發言率第二的議員蘇有仁說，不少人投機取巧，沒來排隊卻找有排隊的人以共同質詢方式，10分鐘塞3到4個人發言，這種質詢會有用嗎？市府官員還沒聽清楚問題，質詢時間就已結束，簡直是濫竽充數。

質詢品質降 監督美意變調

新北市議會國民黨團書記長林金結指出，不少議員抱怨早上簽到中午還要再來一次，影響地方工作，黨團曾與民進黨協商，用政黨比例分配質詢人數，但還沒有結果，下個會期會繼續協商出大家滿意的方式。

新北市議會民進黨團總召李坤城說，民進黨議員發言次數一直都比國民黨議員多，他也認為早上、中午都要簽到占用議員時間，下個會期盼能與國民黨協商，以一次簽名認定順序即可。

在地深蹲協會共同創辦人蔡昆儒指出，新北市議會長期缺乏監督，「有監督有效」，他們也發現共同質詢率在第七次會期比例偏高，未來將朝質化監督方向努力，繼續為民監督議會。

(中國時報)

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