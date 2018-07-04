選舉關關要錢 參選人喊苦

桃園市議員李雲強因未獲提名，他先前所繳交的參選金額至今無法退回。（甘嘉雯攝）

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中國時報
／綜合報導

時機歹歹，選舉繳保證金、選務作業費讓不少人大吐苦水，尤其政黨提名還要登記費，若選區辦民調初選未過關，參選人脫黨參選，保證金還會被沒收。「錢要花在刀口上」，有的參選人乾脆以無黨身分參選，先省下一筆選戰費用。

脫黨參選 沒收保證金

國民黨桃園市議員李雲強先前參與登記作業時先繳50萬元，不過他之後拒絕參與民調，未獲得提名因而退黨，欲取回50萬卻「卡關」，僅拿回30萬元的選務作業費，至於20萬元的保證金，則要視8月他有無登記參選，若「選到底」就會被沒收。

選舉不僅要燒錢，在參選之初若是具黨的身分，且需黨提名，則可能還要繳交類似「入場費」的登記費，而國、民兩黨中，包括村里長及縣市議員參選人目前都需繳交登記、作業、保證金等費用，兩黨「價格」均不同，參選人對交錢反應也大不相同。

國民黨新竹市黨部表示，市議員部分要繳交5萬元登記費、20萬元「作業費」（辦理黨內初選費）以及20萬元保證金，若未辦理初選則退回20萬元，另20萬元若無違紀在選後退回。里長部分則繳交2000元登記費，5000元保證金，保證金若無違紀則退回。市長部分不需繳費。

初選收費 兩黨價不同

民進黨新竹市黨部主委翁枝弘表示，依黨部規章訂定議員黨內登記與初選，分別要繳交登記費12萬元，初選費用12萬元，若沒有辦理初選者，即退回12萬元，不過，登記參選費用為凝聚黨員與參選人的向心力，並是以黨提名方式參選，這部分則不退。市長部分因是中央提名不需繳費。

(中國時報)

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