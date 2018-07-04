竹山鎮長參選爆炸 綠同室操戈

2018年07月04日 04:10 中國時報 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

竹山鎮長黃丹怡，尋求連任腹背受敵。

年底大選，南投縣竹山鎮參選爆炸，民進黨籍現任鎮長黃丹怡，面臨同黨籍縣議員張志銘叫陣，還有竹山鎮公所前清潔隊長陳東睦挑戰，連任之路波折多；國民黨則提名縣議員蔡宜助參選，選情相對單純。

鎮長遭搜索 連任多波折

黃丹怡任內因公所人事更迭，引發各界議論，還因工程發包問題遭檢調搜索，目前案件尚未偵結，卻也因而致使民進黨延遲提名時程，綠營議員張志銘同室操戈的局面。

民進黨南投縣黨部提名原則是現任優先考量，但因黃丹怡涉及的司法案懸而未決，因此在最後期限時，才確定提名黃丹怡參選連任；張志銘則在縣黨部黨代表大會時，要求重新以全民調方式決定參選人，經過投票表決後，決議將全案送請中央黨部裁決！

張志銘叫陣 企圖心旺盛

張志銘曾經擔任民進黨高雄市黨部主委，首度返鄉參選即當選議員，口才便給，活動力強，更有旺盛的企圖心，但他能否如願參選鎮長，尚待觀察。

陳東睦曾擔任竹山鎮公所主任祕書，還曾獲選全國特優清潔隊長；但他認為竹山鎮政缺乏宏觀規畫，無法穩定發展，致使人口外流嚴重，因此，以無黨籍身分挑戰竹山鎮長寶座，也使得尋求蟬聯的黃丹怡腹背受敵！

相較於綠營的內訌，藍營蔡宜助的選情相對有利，還有同黨籍縣長林明溱在南投的執政優勢，可以並肩作戰；日前，國民黨主席吳敦義返鄉時，還特別鼓勵他腳踩綠地、光復藍天。不過，竹山鎮除了歷史悠久，還有錯綜複雜的人脈、派系，誰能問鼎「前山第一城」，還在未定之天！

(中國時報)