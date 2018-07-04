土庫鎮長選舉 藍綠夾擊現任

2018年07月04日 04:11 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣土庫鎮長選舉三強鼎立，民進黨徵召的前虎尾鎮代表會主席張榮麗、雲林張派支持無黨籍的現任雲林農田水利會會務委員張新榮、現任鎮長陳慶助力拚連任，選情緊繃。

張派推張新榮出馬

土庫鎮是國民黨雲林縣長參選人、立委張麗善的故鄉，有不能輸的壓力，為固守出生地的基本盤，張派力挺同樣出身馬光地區的張新榮。65歲的張新榮原經營營造公司，5年前退休，將事業交由兒子打理，本屆才當選水利會會務委員，稱得上是政治素人，一直熱心地方事務，尤其善用自家怪手、山貓等重型機具，為地方民眾解決不少困難，例如近日因大雨淹水，他就出動怪手疏浚溝渠，排除坍方土石等，贏得好評。

民進黨徵召張榮麗

張榮麗是雲林縣現任工策會總幹事黃財福的妻子，黃參選本屆土庫鎮長，只以156票些微票數敗北，下屆轉由張榮麗代夫出征，張曾蟬聯多屆虎尾鎮代表及主席，深具基層魅力。

陳慶助連任挑戰大

陳慶助有現任優勢，然而面對雙張挑戰，壓力不小，張新榮背後的張派影響力自不在話下；張榮麗則有民進黨輔選，陳慶助無派系奧援，連任之路遭逢強力挑戰。

坊間觀察，國民黨雖未正式提名土庫鎮長參選人，但張派和張新榮的合作，無異將鎮長選戰界定為政黨對決，無黨籍的陳慶助則勤走基層，以施政成果爭取選民支持。

(中國時報)