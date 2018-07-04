澎湖敬老金加碼喊卡 長者失望

澎湖縣敬老禮金加碼暫緩實施，新社福政策急轉彎，老人們好失望。（本報資料照片）

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中國時報
／澎湖報導

政策朝令夕改被罵翻天，澎湖縣政府剛宣布社福敬老禮金加碼，5000元提高為1萬元，澎湖老人好歡喜，詎料短短幾天政策大翻盤，再宣布暫緩實施，大夥傻眼好失望。

金額倍增至1萬 政策翻盤

澎湖縣府表示，緣起年改衝擊，議員建議加發退休軍公教人員慰問金，縣長陳光復基於公平性，提案普及全縣65歲以上老人，宣布老人福利新政策，敬老禮金加倍每年5000元增加為1萬元。

縣府指出，澎湖縣今年獲得中央統籌分配款3億6000萬元及公益彩券連續2年6000萬元獎金盈餘，於是決定好康大放送，實質回饋澎湖鄉親；全案預算8500萬元，待送縣議會審議通過，年底重陽節即可加碼發放。

陳光復批 美事遭惡質汙衊

但是社福新政策剛宣布不到3天，澎湖地檢署檢察官吳巡龍「約談」縣長陳光復，提醒恐淪為政策買票，疑有賄選之虞，就這樣政策大轉彎臨時喊卡。

縣府指出，敬老禮金加碼案研擬過程已多方確認沒有財務及法律面的問題，但政策定案後即有民眾向地檢署檢舉，直指社會福利加碼涉及賄選，縣府經考量為避免造成困擾，決定延至選後實施。

陳光復強調，縣府財政負擔允許，好的政策就該執行，原本一樁美事竟被惡質汙衊，他的立場和決定不變，選後立即提送縣議會審議。

(中國時報)

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