湳仔溝年底完工 展乾淨新貌

民進黨新北市長參選人蘇貞昌「市政抓bug」，3日批評板橋湳仔溝整治不當，浪費板橋市民優良親水空間。（圖由蘇貞昌競選辦公室提供）

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中國時報
吳岳修／新北報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌「市政抓bug」，3日針對板橋湳仔溝整治不當提出批評，10年整治計畫花了14.7億元，至今汙臭依舊、周邊硬體毀壞未修；新北市府水利局反駁，湳仔溝整治計畫前兩期工程已完工，第3期工程也上網發包，預計今年底可完成河道改善，屆時將有乾淨全新風貌。

蘇貞昌表示，湳仔溝是板橋區唯一條開蓋河流，原本可以規劃作為周遭市民親水的空間與公園，但市府花了14.7億元施作改善工程，至今未見成效，且事後疏於維護，步道堆滿落葉、垃圾與動物排泄物，髒亂不堪，河邊護欄多數損壞，甚至只用黃色警戒線圍起，根本是浪費公帑。

新北市府水利局回應，市府從2007年起提出湳仔溝整治三階段性計畫，共投入經費14億元，分環境營造、汙染削減、底泥處理等依序處理。

第一階段是興建大觀橋、湳仔橋及津渡橋等3座跨河橋，施作護岸、綠美化及防洪設施。

第二階段則是削減汙染源，完成上游及周遭生活汙水與工廠廢水稽查取締，同時進行汙水用戶接管。

水利局表示，第三階段底泥處理工程修建子溝調整河床坡度，增加水流減少汙泥淤積，第1與第2期工程已於去年9月及今年6月完工，目前河水流速明顯增快、臭味消散不少，第3期工程也已上網發包，預計7月發包施工，年底即可完成湳仔溝全段河道改善。

(中國時報)

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