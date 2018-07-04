選將抓眼球 搶搭世足賽便車

2018年07月04日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 邱立雅、／竹縣報導

距離年底選舉只剩下不到5個月的時間，檯面上的新竹縣長參選人頻頻出招、刷存在感，積極爭取選民認同，民國黨主席徐欣瑩日前趁女歌手徐佳瑩獲得金曲獎最佳女歌手時，在臉書回憶當年在立法院常被叫成「佳瑩」的往事。

近日世界盃足球賽掀起熱潮，國民黨提名的楊文科也跟著看足球，還在臉書上直播。指考期間民進黨徵召的鄭朝方則至文林閣拜拜，為考生送水。

為了打贏選戰，搭時事便車的不只是正夯的世足賽，連金曲獎都能沾上邊。第29屆金曲獎最佳女歌手獎座頒給徐佳瑩，徐欣瑩在臉書表示恭喜之外，表示自己跟徐佳瑩很有緣份，因名字只差一個字，常常有人「佳瑩、欣瑩，傻傻分不清」。

徐欣瑩表示，剛進立法院時，連當時的院長王金平也常常叫她「佳瑩委員」，讓她只得趕緊替自己正名。

得知徐佳瑩獲獎，徐欣瑩在臉書上發文表示，希望未來能有同台機會，一起「身騎白馬過三關」。

近日正值世足熱，不少台灣民眾為之瘋狂，楊文科日前也在其臉書「楊文科－五色鳥的天空」直播分享他在看足球的畫面，也拉近與年輕選民的距離。

鄭朝方則趁著大學指考民眾有拜文昌廟的習俗，帶著自製的「參選證」當作准考證去芎林知名的文林閣向文昌君祈福。他自承對考生心情感同身受，因為選舉就像參加考試，要通過13鄉鎮選民的考驗。他也脫下競選背心在香爐上繞圈，希望能得到文昌眷顧。

(中國時報)