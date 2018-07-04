不想與養豬場為鄰 豐岡村民陳情

2018年07月04日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣大埤鄉豐岡村養豬業者申請設置豬舍案，業者不服大埤鄉公所不核發建照向縣府提出訴願，近百名村民反制，3日到縣議會陳情，希望縣府不要黑箱作業，議長沈宗隆、縣長李進勇都出面接受陳情書，這是本案第5度向公所、縣府、縣議會陳抗。

豐岡村社區發展協會理事長張佩寓指出，該村幾年來積極引進無汙染產業，慶璋蘭花組織栽培場來此落腳創造30多個就業機會，社區設有自行車步道、玫瑰日間照顧中心，若養豬場果真設置，多年苦心將毀於一旦。

縣議員陳樹吉表示，以前申請設置畜牧場不那麼容易，這一場好像特別順利，豐岡村很多原因不適合再設置養豬場，第一當地沒有水源可供養豬場使用，第二業者尚未取得建照就施作擋土牆，第三衝擊村落居民生活品質。

大埤鄉代表陳秋慶說，該養豬場原本要申請養牛，但牛圈未獲通過，產權移傳給養豬戶後居然獲得核發容許，業者強調零排放為何不切結，日後產出豬屎尿全運來縣府倒，怎能變成豬比人大，豬來住、人遷村嗎？

議長沈宗隆、縣長李進勇收下陳情書都未發表看法。縣府農業處長張鴻猷表示，業者已取得容許使用，向公所申請建照，但公所未核發，業主正提出訴願中，11日縣訴願審議委員會將召開討論。

張鴻猷表示，大埤公所將視訴願結果作為核發建照的准駁依據，公所依法是核發建照單位，縣府不能代勞，公所仍未決定是否核發建照。

(中國時報)