第3座公有露營區 相中淡水河畔

2018年07月04日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北市第三座公有露營地有望落腳淡水河畔！繼八里、樹林區先後設置2座公有露營區後，新北市高灘處預計在淡水河畔三重、蘆洲端設置新的露營區，目前正尋覓適當場地，完成後可望串聯忠孝碼頭、重新橋觀光市集、二重疏洪道地景公園為觀光廊帶，成為親子休假好去處。

新北市議員陳啟能日前爭取於三重區高灘地增設露營場，盼供民眾遊憩並為地方觀光注入活水，高灘處一度選在三重區忠孝碼頭旁的1.5公頃草地設置，後因該處腹地狹長、縱深不足，高灘處考量露營場硬體設備設置需求，決定另於淡水河畔淡水蘆洲端另尋場地。

陳啟能表示，新北市二重疏洪道、淡水河畔高灘地遊憩資源豐富，包括忠孝碼頭、重新橋觀光市集、大都會公園地景溜滑梯、腳踏車道等，希望透過設置露營區，提供民眾設備充足、管理安全的休閒場所。

陳啟能也建議，露營區除了提供隔板防護、水電供給等硬體設備，還可結合市集、攤車、街頭藝人進駐，帶動三重蘆洲地區的水岸休閒觀光發展。

高灘處表示，八里文化公園露營區是新北市第一個公有露營區，第二個位於樹林區的露營區也在今年落成，日前在議員建議下，委託顧問公司評估三重區忠孝碼頭旁、中興橋與忠孝橋間1.5公頃草地設置露營區，經評估該處腹地狹長、縱深不足，僅可規畫簡易車宿野營場地，因此決定改在淡水河畔三重、蘆洲端另尋合適地點。

(中國時報)