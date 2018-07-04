豪雨成災 撐傘政治學引爆口水

彰化縣豪雨成災，網路鄉民以魏明谷、王惠美是否自己撐傘勘災的照片評論，引發論戰。（鐘武達翻攝）

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中國時報
／彰化報導

撐傘政治學！2日豪雨彰化縣淹水災情嚴重，尋求連任的民進黨彰化縣長魏明谷與國民黨縣長參選人王惠美都到災區關心，有人以兩人是否「自己撐傘」的照片在臉書社團對比與評論，結果引發雙方支持者論戰，有旁觀網友則認為「吃飽太閒」。

彰化縣遭豪雨狂轟12小時，26個鄉鎮市幾乎都淹水，災後從執政者到準備挑戰的在野政治人物，紛紛都到災區表達關心，卻有網友因「撐傘」動作挑起網路論戰，即使雨停了，論戰還在延燒。

2日雨後有鄉民在臉書社團分享「一場水災，看出政治人物的風格」為題的文章，照片主角分別是魏明谷與王惠美，其中1人自己撐傘、另1人則由幕僚幫忙拿著，似乎「明示」有人是在「做事」，有人是「作秀」。文章貼上臉書立刻引發魏、王支持者隔空交火，總計近300則留言，雙方你來我往，火藥味十足，有時還有流彈射向其他政治人物。

有網友說「自己撐傘跟被人撐傘的差別是鹿港就不會淹水了嗎？」，王姓網友說「為什麼台灣人老是在比作秀而不是比績效?」，楊姓網友則表示「立委是地方民代，縣長是政務官，地方的事沒處理好兩個都有責任」。也有網友質疑「自己撐不撐傘，跟作不作秀是兩回事」，並說「你支持的就覺得在做事，不支持就覺得是在作秀」。

(中國時報)

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