郭再添助農友 打造農廢處理廠

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中國時報
／屏東報導

在年底拚連任的屏東縣議員郭再添為幫農民解決農業廢棄物、並改善農業大縣環境汙染等問題，花5年時間斥資2億在東港打造「農業廢棄物處理廠」，他不僅要低價替農友處理廢棄物，還要把有機肥超低價賣給農友，盼屏東出品的農產能因而更有品質，為農友增加更好的收益。

郭再添說，屏東是農業大縣，他的政見就是替農友把農產推出國外，但近年畜牧業等農業廢棄物汙染問題頻傳，對屏東農友而言形象很傷，而政府雖有推動沼渣沼液政策並補助，但最後結果仍是對環境有影響，且系統建設對農友而言也是一大負擔。

因此，他一直在尋找較有利於民的作法。5年前，他在大陸一次活動中，發現德國有將農業廢棄物透過微生物發酵變成有機肥的技術，二話不說便引進台灣，即使需花費2億也在所不惜。

他說，台灣處理農業廢棄物的傳統作法，就是「渥堆發酵」，這不僅有臭味還會汙染環境，但德國這項技術不僅無臭味，還強調廢棄物不落地，且不管是牛糞還是稻梗，都能在經處理後變成有機肥，非常符合環保。

他說，農友只要有需要，1公噸的處理費用僅300元，不僅不會造成負擔，還能有效解決困擾，而農友若需要成品有機肥，也能以1公斤3塊多的價錢購入，相較市價的1公斤9塊，便宜許多，盼藉此幫助到農友。

(中國時報)

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