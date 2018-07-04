陳威光明星臉 回鄉參選里長

2018年07月04日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

年底大選又有新臉孔！高市議員陳玫娟姪兒陳威光宣布投入左營區新上里里長選戰。現年32歲的他被網友發現撞臉藝人「西瓜哥哥」，意外引發話題，他謙稱「我還好啦，他比較帥」，他坦言年輕既是優勢亦是包袱，會用實力來證明服務熱忱。

陳威光是文化大學戲劇系畢業，曾待劇團參與巡演，也一度當過保險業務員；他去年起跟隨姑姑陳玫娟身旁當特助，對從政產生濃厚興趣，決心回鄉服務鄰里，投入戶籍所在地新上里里長選舉。

他表示，新上里過去曾為第一大里，但人口逐漸外流，現在有3萬2000多人，他回到土生土長的地方，希望服務更多里民，並號召年輕人回鄉打拚。他提出的競選口號及目標是「安全、溫馨、成長」，雖然這6字聽來簡單，卻是市民小民最殷切及基本的期待。

陳威光是政治素人，知名度不高是當前亟須克服難題。他認為，選舉慢慢年輕化，自己勤走基層，盡可能握到每一位里民的雙手，同時透過臉書粉絲團、Line群組提供里內建設、好吃好玩據點、新措施等里內大小資訊，拉近里民間的距離。

陳威光外型帥氣、打扮新潮，近日選舉看板亮相，更被人發現有明星臉，神似藝人西瓜哥哥。他笑說，「我應該沒那麼帥啦」，過去也有人說像祖雄、2moro，但他希望大家將目光放在他的表現，將積極提出具體、有力政策協助發展里內事務。

(中國時報)