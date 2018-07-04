陳威光明星臉 回鄉參選里長

友善列印
中國時報
／高雄報導

年底大選又有新臉孔！高市議員陳玫娟姪兒陳威光宣布投入左營區新上里里長選戰。現年32歲的他被網友發現撞臉藝人「西瓜哥哥」，意外引發話題，他謙稱「我還好啦，他比較帥」，他坦言年輕既是優勢亦是包袱，會用實力來證明服務熱忱。

陳威光是文化大學戲劇系畢業，曾待劇團參與巡演，也一度當過保險業務員；他去年起跟隨姑姑陳玫娟身旁當特助，對從政產生濃厚興趣，決心回鄉服務鄰里，投入戶籍所在地新上里里長選舉。

他表示，新上里過去曾為第一大里，但人口逐漸外流，現在有3萬2000多人，他回到土生土長的地方，希望服務更多里民，並號召年輕人回鄉打拚。他提出的競選口號及目標是「安全、溫馨、成長」，雖然這6字聽來簡單，卻是市民小民最殷切及基本的期待。

陳威光是政治素人，知名度不高是當前亟須克服難題。他認為，選舉慢慢年輕化，自己勤走基層，盡可能握到每一位里民的雙手，同時透過臉書粉絲團、Line群組提供里內建設、好吃好玩據點、新措施等里內大小資訊，拉近里民間的距離。

陳威光外型帥氣、打扮新潮，近日選舉看板亮相，更被人發現有明星臉，神似藝人西瓜哥哥。他笑說，「我應該沒那麼帥啦」，過去也有人說像祖雄、2moro，但他希望大家將目光放在他的表現，將積極提出具體、有力政策協助發展里內事務。

(中國時報)

不滿官司敗訴 男子衝立院找立委 回顧生命史 長者再現風華

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。