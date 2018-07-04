回顧生命史 長者再現風華

新北市中和區樂齡學習中心3日上午於復興國小舉行拓點課程「回顧長者生命史」成果發表。（葉書宏翻攝）

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中國時報
／新北報導

中和區樂齡學習中心3日上午於復興國小舉行拓點課程「回顧長者生命史」成果發表，20名長者為一年來的生命史課程做了完美的總結，課程中透過傾聽、回應、整理及專業引導，協助長者正向看待生命歷程，讓他們肯定自我並提升晚年生活價值。

成果發表會一開始，志工班與手語班長者表演「煙花三月看見台灣」，並播放一年來的活動紀錄影片，敘說長者們一路走來的勇氣與智慧。在老師林秀敏的引導下，長者與學童面對面敘說兒時求學經驗和生活情境，再次發現自己的人生精華、生命亮點。

有長者表示年事已高，還有這樣機會踏進校園，和孩童分享自己的求學經驗，真是完成了一項不可能的任務，展現出「擁抱希望、就有力量」的信念！

教育局表示，長者生命紀錄史開辦已邁入第3年，在退休校長丁澤民、校長林木城及里長謝森儒、連顯達協助下，聚集高齡長者從初階班進展到進階班，進階班每月1次的課程，延續支持系統和生命情誼。

課程中除了以義賣方式籌募行善基金，將善款貢獻給偏鄉小學、社區弱勢家庭，與新設初階班所需之外，今年更做了創新的嘗試「進入小學」，與孩童面對面分享自己的童年生活。

教育局副局長黃靜怡表示，市府推動高齡人口「在地就養，健康樂活」政策，目前已達「區區有樂齡」之目標，並持續拓點中。

(中國時報)

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