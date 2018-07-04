2018年07月04日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

近年日本興起一波「台灣熱」，流行雜誌選台灣報導、台灣店家也到日本插旗，桃園市府也跟風，2日至5日帶著桃園在地的交通、旅宿、旅行社、美食店家業者直奔日本，拜訪當地縣市政府和觀光業者，協議推動「球賽+遊程+住宿」的加值旅遊等方案，活絡雙邊旅遊商機。

桃園觀光旅遊局長楊勝評親自率隊前往日本，2日抵日由成田市城市促進部長伊藤和信親自接機，一行人隨即與日本千葉市ZOZO海洋球場座談，因千葉市有ZOZO海洋球場及羅德海洋球隊，桃園市有桃園國際棒球場及Lamigo 桃猿球隊，雙方達成藉由運動賽事推動觀光的協議，將以球賽結合桃園市旅遊行程，和飯店業者推動觀光，並針對粉絲規畫「球賽+遊程+住宿」遊程。

3日拜會日本觀光廳登陸第二號旅行社「日本旅行株式會社」，日方直言九份與台北的遊程已經推出許久，期待在桃園能開發出新的亮點遊程，其中社長6月24日曾走訪桃園大溪老街，對於豆乾及大溪老街存留的日式建築印象深刻，期望能與桃園合作，重新包裝讓日本遊客驚豔的遊程，讓日本人愛上來台旅遊。

晚宴有近30家日本觀光業者響應，桃園阿美米干打歌隊獲得滿堂喝采，日本旅行社業者笑說過去對桃園的印象只停留在機場，但聽了這麼多豐富的觀光資源介紹還有影片推薦後，感受到桃園多元的旅遊風貌，期待有機會能夠到桃園看看，加速合作推動觀光機會。

(中國時報)