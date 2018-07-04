2018年07月04日 04:10 中國時報 陳雄文

政府為減輕育兒家長的經濟負擔，已分別由衛福部針對0～2歲嬰幼兒提出「建立托育公共及準公共化機制」，以及由教育部針對2～5歲幼童提出「建置準公共化教保服務機制」，預計從今年8月開始陸續實施。

以衛福部的機制來看，主要的策略包括「擴大育兒津貼」與「準公共化補助」等兩部分。其中每月2500元的「擴大育兒津貼」，即是放寬現行「未就業家庭育兒津貼」中的「父母一方未就業」限制，預估新增的受益嬰幼兒數高達12萬餘人，且所需經費自109年度起將超過100億元。

至於每月6000元的「準公共化補助」，原本政府規畫將補助支付給簽約的私立托嬰中心或居家托育人員（保母），但因民眾反彈，現已調整為直接補助給家長。也因此，其內涵與現行每月2000～3000元的「就業者家庭部分托育費用補助」並無太大差異，有如「托育補助2.0」。補助金額雖增加1倍，但目前符合資格的人數並不多，公、私托合計僅有4萬多人。

由前述可見，所謂的「準公共化托育服務」，實際上就是原「就業者家庭部分托育費用補助」的升級版，但政府卻以「準公共化托育服務」的名義來包裝，原因究竟為何？政府的解釋為：「因為公共托育量不足，而由地方政府與私立托嬰中心或保母簽訂服務契約，補助部分的托育費用，就可稱為準公共化托育服務。」此外，政府也認為可透過簽約的方式訂定收費標準、避免私人巧立名目收費，同時亦可確保服務品質及保障托育人員的薪資。

但問題是，以保母的收費標準來看，現行《居家式托育服務提供者登記及管理辦法》中即已授權各縣市政府訂定托育服務收退費項目及基準，政府何需疊床架屋，另起「準公共化托育服務」爐灶？

再者，透過簽約就能確保照顧品質嗎？過去不論是公私立幼兒園、托嬰中心，甚至是非營利幼兒園，都曾爆發不當教保或是虐童事件，顯然政府只管價格的消極管理模式，並無法確保托育的品質，更遑論只透過簽約的「準公共化服務」，又該如何落實？

最後是關於托育人員的薪資問題，以高雄的保母為例，地方政府定價1.5萬元，若以日間托育10小時計，平均時薪僅有50元，試問這樣的現況，要如何提升托育人員的待遇？

可見問題的根本還是在於公共托育量的不足。而既然托育量不足，為何不將每年數十億元的「準公共化補助」投入建置公托服務？是否目前公托的推動已面臨瓶頸、緩不濟急？而如果只能透過「準公共化」來提高覆蓋率，又何以政府不惜透過舉債，在前瞻計畫中編列3期共22.75億元建置公托的預算？

因此，所謂的「準公共化」，其實只是披著公共化外衣的托育補助、一場換湯不換藥的「準」公共化騙局！（作者為國家政策研究基金會副執行長）

(中國時報)